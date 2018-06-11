Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По препаратам
  • По производителям
  • По действующим веществам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Синдром чистой тарелки

607

Синдром чистой тарелки — это состояние, характеризующее реакции взрослых на то, удалось ребенку доесть предложенную вами порцию еды или нет.

Доел и показал чистую тарелку — все счастливы.

Не доел — огорчение, шум, суета, попытки докормить, поиск болезней.

Именно сейчас вы формируете у ребенка пищевые привычки, обучаете его правилам пищевого поведения. Не забывайте о том, что острейшая проблема цивилизованного человечества — ограничение двигательной активности в сочетании с избыточным количеством далеко не самой полезной еды.

Вы совершенно не заинтересованы в том, чтобы ребенок ел много и в обязательном порядке доедал все то, что любящие взрослые (которым, разумеется, ничего не жалко) положили в тарелку/налили в чашку. Избыток пищи порождает многократно больше проблем со здоровьем, чем ее умеренный дефицит.

Потому:

  • Не надо хвалить ребенка за съеденную еду.

  • Не надо настаивать на обязательном доедании и обязательной демонстрации пустой тарелки или дна чашки – "Больше не хочешь? Ну и молодец!"

  • Если еда все время остается — значит, проблемы не у ребенка, а у тех, кто его кормит. Ваши представления о "правильной порции" не соответствуют потребностям вашего ребенка.

Читайте все новости по теме "Родители и дети" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Евгений КомаровскийЕвгений Комаровский
Тема
Родители и дети
Объекты
здоровьедетиСоветы врача
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины