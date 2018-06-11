Синдром чистой тарелки — это состояние, характеризующее реакции взрослых на то, удалось ребенку доесть предложенную вами порцию еды или нет.
Доел и показал чистую тарелку — все счастливы.
Не доел — огорчение, шум, суета, попытки докормить, поиск болезней.
Именно сейчас вы формируете у ребенка пищевые привычки, обучаете его правилам пищевого поведения. Не забывайте о том, что острейшая проблема цивилизованного человечества — ограничение двигательной активности в сочетании с избыточным количеством далеко не самой полезной еды.
Вы совершенно не заинтересованы в том, чтобы ребенок ел много и в обязательном порядке доедал все то, что любящие взрослые (которым, разумеется, ничего не жалко) положили в тарелку/налили в чашку. Избыток пищи порождает многократно больше проблем со здоровьем, чем ее умеренный дефицит.
Потому:
Не надо хвалить ребенка за съеденную еду.
Не надо настаивать на обязательном доедании и обязательной демонстрации пустой тарелки или дна чашки – "Больше не хочешь? Ну и молодец!"
Если еда все время остается — значит, проблемы не у ребенка, а у тех, кто его кормит. Ваши представления о "правильной порции" не соответствуют потребностям вашего ребенка.
Читайте все новости по теме "Родители и дети" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.