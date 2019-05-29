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/Mamaclub

Семейный отдых в стиле smart

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Пора летних отпусков – идеальное время для семейного отдыха. И у каждой семьи свое представление о том, как сделать его ярким, незабываемым и полезным для здоровья. Главное – понимать, что взрослые и дети по-разному реагируют на все перемены, связанные с отдыхом вне дома.

Для взрослых отпускная смена климата, окружающей обстановки, режима питания и сна – это приятный драйв. Но дети, вышедшие из зоны семейного комфорта, не готовы к быстрой адаптации в новых условиях, и все эти перемены могут обернуться для них стрессом, а зачастую – болезнями.

Адаптация ребёнка в путешествии

Отпуск для детей – это настоящее испытание на прочность, ведь на то, чтобы привыкнуть ко всем переменам, им необходимо около трех недель.

Если вы путешествуете с малышом, будьте готовы к резкой смене настроения, частым капризам, расстройствам сна и пищеварения.

Реакция детей старшего возраста на отпускные перемены может выражаться в повышенной раздражительности, частой смене настроения, демонстративном непослушании.

Кроме того, во время путешествий, детский организм более чувствителен к воздействию новых для него микробов. Вероятность подхватить ту или иную инфекцию - возрастает.

Так что же делать родителям, чтобы минимизировать отпускные риски, связанные со здоровьем детей?

Онлайн-медицина вам в помощь!

Современные услуги онлайн-медицины – это отличное решение для тех, кому необходимо срочно задать вопрос врачу. Достаточно установить специальное приложение на свой смартфон, и у вас появится возможность получить оперативные советы специалиста в режиме онлайн.

Преимущества такого "виртуального" доктора очевидны. Вне зависимости от того, где вы решили отдохнуть всей семьей – в деревне у любимой бабушки или экзотической стране, онлайн-консультация позволяет не только сэкономить время и деньги, но и спокойно решить проблему со здоровьем.

Как это выглядит в реальности, легко представить на примере мобильного приложения Добробут. С апреля 2019 года команда медицинской сети запустила современную услугу под названием "Онлайн разъяснение врача".

Каролина Любович, заместитель главного врача по медицинским вопросам МС "Добробут-Поликлиника", дитинолог, детский нефролог, врач-эксперт, рассказывает: "Онлайн-разъяснение врача может получить любой пациент, в смартфоне которого установлено наше мобильное приложение. Открыв программу, вы сразу можете видеть специалистов, которые готовы проконсультировать вас онлайн. Данная услуга доступна в режимах переписки, аудио или видео звонка – формат вы определяете сами. Вся история общения сохраняется в электронной карте пациента, и доступна в личном кабинете мобильного приложения в любой момент. И, конечно, онлайн консультирование будет максимально эффективным, если врач ранее наблюдал вас и вашего ребенка в клинике. Родителям комфортнее, если разъяснения дает специалист, которого они знают лично и которому полностью доверяют. Но, все же, основная задача онлайн помощи – оперативная индивидуальная консультация, которая прояснит текущие вопросы, связанные со здоровьем ребенка".

Онлайн-консультация врача в реальном времени

Воспользовавшись услугой "Онлайн разъяснение врача" от медицинской сети "Добробут", вы получаете следующие преимущества:

  • быстрый доступ к специалисту, который обеспечит информацией по режиму, питанию, уходу, в том числе, при изменении привычных условий пребывания;

  • первичные рекомендации в случае появления жалоб разного характера;

  • возможность наблюдения в динамике за течением заболевания вашего ребенка, корректировки лечения, в зависимости от протекания болезни, а также результатов лабораторных или инструментальных исследований;

  • возможность составления индивидуального графика вакцинаций, с учетом возраста вашего ребенка и уже сделанных прививок, а также рекомендации по дополнительным вакцинациям, особенно, если вы собираетесь в дальнее путешествие.

Делясь своим практическим опытом работы с пациентами онлайн, Каролина Любович отметила: "Если в начале консультации доктор понимает, что проблему невозможно решить онлайн, без осмотра ребенка, он дает родителям четкие указания к действию. Например, вызвать скорую помощь или записаться на прием. В таких случаях, вся сумма за онлайн-разъяснение возвращается на карту".

Отправляясь на отдых, позаботьтесь о том, чтобы "виртуальный" доктор путешествовал с вами, и будьте спокойны – в любом уголке мира он придет на помощь!

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