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/ Mamaclub

Счастливая и успешная после 40 - эффективный способ без побочных действий при климаксе

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Если Вы считаете, что влияние женской физиологии мешает только Вам, то Вы невероятно ошибаетесь. Абсолютно любая женщина "золотого возраста" испытывает это влияние на себе - от Джулии Робертс до вашей давней знакомой. Разница лишь в том, дадите ли Вы климаксу шанс остановить Вас.

Климакс не остановил многих успешных женщин мира: Веру Вонг, Мэри Кей, Опру Унфри... Этот список можно продолжать долго, но самое важное - все они продолжают двигаться вперед и после 40, а некоторые из них преуспели только в зрелом возрасте.

Такие леди - это лучший пример того, как следует наслаждаться своим "золотым возрастом", несмотря на первые симптомы климакса. Дети уже достаточно самостоятельны, карьера налажена, а будничная жизнь размеренная. Это идеальное время уделить внимание себе, прислушаться к своим желаниям и невоплощённым мечтаниям. А неприятные проявления климакса можно преодолеть подбором средства, подходящего именно Вам.

Препараты, которые назначаются при климаксе можно разделить на гормональные и негормональные.

Гормональные препараты назначаются врачом, принимаются осторожно и под наблюдением гинеколога, ведь имеют ряд побочных действий, например, усиление роста гормонально зависимых опухолей в матке (если таковые имеются), или увеличение риска возникновения рака молочной железы у женщин пожилого возраста. К тому же, оральный эстроген проходя через печень сгущает кровь, увеличивая риски тромбов и инсультов.

Поэтому иногда случается так, что женщине дополнительное потребление гормонов противопоказано. Тогда единственными помощниками женщины становятся витаминные комплексы, растительные экстракты и фитоэстрогены - то есть негормональные средства.

Негормональные препараты обычно почти не имеют побочных реакций, их действие является накопительным и мягким, а результат применения останется надолго даже после прекращения приема. Именно поэтому эти препараты пользуются высоким спросом в Европе и Америке, а особенно фитоэстрогены. Там существует мнение о том, что с фитоэстрогенами за 15 лет состаришься лишь на 5 вместо полноценных 15.

Фитоэстрогены - это соединения растительного происхождения, имеют строение подобное к эстрогенам человека. Они накапливаются в организме и действуют на клеточные мишени, как собственные гормоны. Клетки в свою очередь дают сигнал организму, что гормонов достаточно и таким образом симптомы климакса прекращаются.

Стоит сказать о явном преимуществе фитоэстрогенов над гормональными средствами - отсутствие противопоказаний и длительный результат после окончания приема.

Известным негормональным препаратом на рынке Украины является Деклиманс - композиция 6 растительных экстрактов с комплексным действием, которая за 3 года получила много положительных отзывов как врачей, так и их пациенток.

Удачно подобранный состав разработан австрийской компанией SANWEZZA LAB GmbH. Такой состав эффективно устраняет симптомы климакса и даёт долгосрочный результат, а использование только экстрактов французской компании NATUREX гарантирует точность дозирования и качество.

Экстракт шишек хмеля и корневища цимицифуги содержат природные естрогенподобные вещества, подавляющие климакс компенсацией гормонов.

Экстракты корней пуэрарии лопастной и дикого ямса кроме компенсации первопричин климакса фитогормонами, еще дополнительно положительно влияют на другие системы организма, улучшая состояние женщины.

Экстракт корня дудника китайского способствует выработке собственных эстрогенов, параллельно снижая уровень холестерина в крови и артериальное давление. А экстракт травы якорцев стелющихся положительно влияет на пищеварительную и кровеносную системы.

Благодаря комплексному действию, каждый из компонентов Деклиманс мягко и безопасно для здоровья успокаивает симптомы климакса.

1 капсула раз в день в течение 2-3 месяцев уже даст свои результаты, а при необходимости по рекомендации врача дозу можно повысить до 2-3 капсул в день. Так как курс можно повторять несколько раз в год, у климакса просто не останется шансов мешать Вам.

Подытоживая, климакс - это далеко не приговор, это доказывают женщины по всему миру. Просто не все признаются, какой именно способ они выбрали для борьбы с его симптомами. Ваше право выбрать комфортный способ для Вас, только помните: каждая женщина - индивидуальна и подбирать любой препарат следует опираясь на собственные ощущения и советы врача.

Будьте счастливыми, уверенными в себе и пусть ничто Вам не помешает!

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