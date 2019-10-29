Счастливая и успешная после 40 - эффективный способ без побочных действий при климаксе

Если Вы считаете, что влияние женской физиологии мешает только Вам, то Вы невероятно ошибаетесь. Абсолютно любая женщина "золотого возраста" испытывает это влияние на себе - от Джулии Робертс до вашей давней знакомой. Разница лишь в том, дадите ли Вы климаксу шанс остановить Вас.

Климакс не остановил многих успешных женщин мира: Веру Вонг, Мэри Кей, Опру Унфри... Этот список можно продолжать долго, но самое важное - все они продолжают двигаться вперед и после 40, а некоторые из них преуспели только в зрелом возрасте.

Такие леди - это лучший пример того, как следует наслаждаться своим "золотым возрастом", несмотря на первые симптомы климакса. Дети уже достаточно самостоятельны, карьера налажена, а будничная жизнь размеренная. Это идеальное время уделить внимание себе, прислушаться к своим желаниям и невоплощённым мечтаниям. А неприятные проявления климакса можно преодолеть подбором средства, подходящего именно Вам.

Препараты, которые назначаются при климаксе можно разделить на гормональные и негормональные.

Гормональные препараты назначаются врачом, принимаются осторожно и под наблюдением гинеколога, ведь имеют ряд побочных действий, например, усиление роста гормонально зависимых опухолей в матке (если таковые имеются), или увеличение риска возникновения рака молочной железы у женщин пожилого возраста. К тому же, оральный эстроген проходя через печень сгущает кровь, увеличивая риски тромбов и инсультов.

Поэтому иногда случается так, что женщине дополнительное потребление гормонов противопоказано. Тогда единственными помощниками женщины становятся витаминные комплексы, растительные экстракты и фитоэстрогены - то есть негормональные средства.

Негормональные препараты обычно почти не имеют побочных реакций, их действие является накопительным и мягким, а результат применения останется надолго даже после прекращения приема. Именно поэтому эти препараты пользуются высоким спросом в Европе и Америке, а особенно фитоэстрогены. Там существует мнение о том, что с фитоэстрогенами за 15 лет состаришься лишь на 5 вместо полноценных 15.

Фитоэстрогены - это соединения растительного происхождения, имеют строение подобное к эстрогенам человека. Они накапливаются в организме и действуют на клеточные мишени, как собственные гормоны. Клетки в свою очередь дают сигнал организму, что гормонов достаточно и таким образом симптомы климакса прекращаются.

Стоит сказать о явном преимуществе фитоэстрогенов над гормональными средствами - отсутствие противопоказаний и длительный результат после окончания приема.

Известным негормональным препаратом на рынке Украины является Деклиманс - композиция 6 растительных экстрактов с комплексным действием, которая за 3 года получила много положительных отзывов как врачей, так и их пациенток.

Удачно подобранный состав разработан австрийской компанией SANWEZZA LAB GmbH. Такой состав эффективно устраняет симптомы климакса и даёт долгосрочный результат, а использование только экстрактов французской компании NATUREX гарантирует точность дозирования и качество.

Экстракт шишек хмеля и корневища цимицифуги содержат природные естрогенподобные вещества, подавляющие климакс компенсацией гормонов.

Экстракты корней пуэрарии лопастной и дикого ямса кроме компенсации первопричин климакса фитогормонами, еще дополнительно положительно влияют на другие системы организма, улучшая состояние женщины.

Экстракт корня дудника китайского способствует выработке собственных эстрогенов, параллельно снижая уровень холестерина в крови и артериальное давление. А экстракт травы якорцев стелющихся положительно влияет на пищеварительную и кровеносную системы.

Благодаря комплексному действию, каждый из компонентов Деклиманс мягко и безопасно для здоровья успокаивает симптомы климакса.

1 капсула раз в день в течение 2-3 месяцев уже даст свои результаты, а при необходимости по рекомендации врача дозу можно повысить до 2-3 капсул в день. Так как курс можно повторять несколько раз в год, у климакса просто не останется шансов мешать Вам.

Подытоживая, климакс - это далеко не приговор, это доказывают женщины по всему миру. Просто не все признаются, какой именно способ они выбрали для борьбы с его симптомами. Ваше право выбрать комфортный способ для Вас, только помните: каждая женщина - индивидуальна и подбирать любой препарат следует опираясь на собственные ощущения и советы врача.

Будьте счастливыми, уверенными в себе и пусть ничто Вам не помешает!

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