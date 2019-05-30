Самый крошечный в мире новорожденный чудом выжил

Крошечная Сэйби весила примерно как яблоко, когда родилась раньше срока в декабре 2018 года. Родителям сказали, что ребенок не проживет больше часа, но девочка решила не сдаваться, и удивила всех.

Сэйби весила 245 граммов

Сэйби является самым маленьким новорожденным ребенком в мире. Ее вес составлял 245 граммов, когда она появилась на свет на 24-й неделе беременности.

Врачи сообщили родителям, что у них будет около часа, чтобы побыть с дочкой, и потом она умрет.

Сэйби

"Этот час превратился в два часа, которые превратились в день, который превратился в неделю...", - рассказала мама чудо-девочки изданию The Sun.

Видеоролик про кроху опубликовала клиника Sharp Mary Birch.

С момента рождения прошло более пяти месяцев - и удивительная Сэйби отправилась со своими родителями домой как здоровый младенец весом 2,3 кг.

Сэйби

Семья ребенка позволила клинике рассказать всем об этой чудесной истории выживания, но родители пока решили не раскрывать свои личности.

Профессор педиатрии Доктор Эдвард Белл сказал, что у Сэйби был самый низкий с медицинской точки зрения подтвержденный вес при рождении, среди всех ранее зарегистрированных. Девочка весила на 7 граммов меньше, чем крошечный ребенок, родившийся в Германии в 2015 году.

Мать описала день родов как самый страшный в ее жизни. Она сказала, что попала в больницу из-за резко ухудшившегося самочувствия, и ей сказали, что у нее преэклампсия. Это тяжелое состояние вызывает быстрое и значительное повышение артериального давления беременной женщины, показанием являются немедленные роды.

Крошечная, но могучая

"Я все время говорила им, что она не выживет, ей всего 23 недели", - вспоминает мама.

Но чудесным образом крошечная девочка выжила и начала прибавлять в весе в отделении интенсивной терапии новорожденных, где на ее детской кроватке было написано: "Крошечная, но могучая".

Медсестры надели на Сэйби маленькую выпускную шапочку, когда окрепшую девочку выписывали из клиники. Медики признались, что отчаянно и не покладая рук делаи абсолютно все возможное, чтобы спасти ребенка.

Медсестра держит на руках чудо-девочку Сэйби

Сэйби

К сожалению, после появления на свет Сэйби столкнулась с большим количеством осложнений. Крошечные недоношенные дети, которые родились до 28 недель, могут иметь проблемы со зрением, слухом, а также отставать в развитии, и страдать другими недугами. Многие не доживают до года, сказала Мишель Клинг из March of Dimes, некоммерческой организации, которая работает над улучшением здоровья матерей и детей.

Но пока Сэйби превосходит все даже самые оптимистические ожидания: она развивается, набирает вес, и точно не собирается останавливаться.

Медсестра держит на руках Сэйби

"Она чудо, это несомненно!", - сказала эмоционально одна из медсестер клиники Ким Норби, которая ухаживала за девочкой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!