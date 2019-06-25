Названы жизненно важные продукты для беременных

Вещества, содержащиеся в жирной рыбе и семенах льна, являются жизненно важными для беременных женщин и их малышей.

К такому выводу пришли ученые, проведя исследование. В нем приняли участие почти 2000 мам и их дети с первого триместра беременности до 5-летнего возраста, сообщает Medical Хpress.

По данным специалистов, жирные кислоты омега-3 снижают риск депрессии для мамы, а ребенок получает хорошую массу тела. Также улучшаются развитие и функции мозга.

Мама с ребенком pixabay.com

Ученые обнаружили, что соединения, находящиеся в рыбе, также улучшали когнитивные функции и защищали от признаков аутистического спектра. Эффект был замечен, когда мать съедала около 85 грамм рыбы каждый день.

В качестве безопасных источников омега-3 эксперты советуют использовать:

лосось (по возможности, дикий);

анчоусы;

сардины;

форель;

мидии, выращенные на ферме.

Мидии pixabay.com

Рыбное блюдо pixabay.com

Ранее MedOboz писал, что у детей, мамы которых в первые три месяца беременности употребляли в пищу орехи, лучше развита память, более высокий уровень внимания и мышления.

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