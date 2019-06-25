Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Mamaclub

Названы жизненно важные продукты для беременных

1.1тЧитать материал на украинском

Вещества, содержащиеся в жирной рыбе и семенах льна, являются жизненно важными для беременных женщин и их малышей.

К такому выводу пришли ученые, проведя исследование. В нем приняли участие почти 2000 мам и их дети с первого триместра беременности до 5-летнего возраста, сообщает Medical Хpress.

По данным специалистов, жирные кислоты омега-3 снижают риск депрессии для мамы, а ребенок получает хорошую массу тела. Также улучшаются развитие и функции мозга.

Мама с ребенком

Мама с ребенком

pixabay.com

Новости
Комаровский сказал, с какого возраста детям можно давать планшет

Ученые обнаружили, что соединения, находящиеся в рыбе, также улучшали когнитивные функции и защищали от признаков аутистического спектра. Эффект был замечен, когда мать съедала около 85 грамм рыбы каждый день.

В качестве безопасных источников омега-3 эксперты советуют использовать:

  • лосось (по возможности, дикий);

  • анчоусы;

  • сардины;

  • форель;

  • мидии, выращенные на ферме.

Мидии

Мидии

pixabay.com

Рыбное блюдо

Рыбное блюдо

pixabay.com

Ранее MedOboz писал, что у детей, мамы которых в первые три месяца беременности употребляли в пищу орехи, лучше развита память, более высокий уровень внимания и мышления.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Беременность" на OBOZREVATEL.

Темы
БеременностьПитание
Место
Испания
Теги
рыбадети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины