Названы жизненно важные продукты для беременных

Вещества, содержащиеся в жирной рыбе и семенах льна, являются жизненно важными для беременных женщин и их малышей.
К такому выводу пришли ученые, проведя исследование. В нем приняли участие почти 2000 мам и их дети с первого триместра беременности до 5-летнего возраста, сообщает Medical Хpress.
По данным специалистов, жирные кислоты омега-3 снижают риск депрессии для мамы, а ребенок получает хорошую массу тела. Также улучшаются развитие и функции мозга.
Мама с ребенком
pixabay.com
Ученые обнаружили, что соединения, находящиеся в рыбе, также улучшали когнитивные функции и защищали от признаков аутистического спектра. Эффект был замечен, когда мать съедала около 85 грамм рыбы каждый день.
В качестве безопасных источников омега-3 эксперты советуют использовать:
лосось (по возможности, дикий);
анчоусы;
сардины;
форель;
мидии, выращенные на ферме.
Мидии
pixabay.com
Рыбное блюдо
pixabay.com
Ранее MedOboz писал, что у детей, мамы которых в первые три месяца беременности употребляли в пищу орехи, лучше развита память, более высокий уровень внимания и мышления.
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