Что самого полезного содержится в рыбе? Правильно, рыба является единственным естественным источником омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, самыми важными из которых являются эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК).
Именно эти кислоты являются основным строительным материалом для сетчатки глаз, клеток головного мозга и всей нервной системы в целом.
Будущие мамы должны кушать всё, и рыбу в том числе. Это важно и нужно для быстроразвивающегося мозга младенца, особенно в течение последнего триместра беременности и первые два года жизни ребёнка.
Но! Все мы знаем куда выбрасывается большая часть промышленных отходов и как загрязнены наши водоёмы.
И здесь обратная сторона медали, с одной стороны - ПНЖК, с другой стороны - метилртуть, которая в БОЛЬШИХ (!) количествах крайне токсична для клеток головного мозга плода, может вызывать у него нарушение умственного и физического развития в будущем.
Плохие новости - абсолютно вся рыба содержит в себе метилртуть.
Хорошие новости - содержание ртути в рыбе колеблется и есть безопасные виды рыбы, которые рекомендованы к употреблению при беременности, во время грудного вскармливания и у детей в возрасте до 2 лет.
Итак, виды рыбы с самым низким содержанием ртути:
Анчоусы;
Скумбрия;
Масляна;
Камбала;
Лосось;
Хек;
Сардина;
Сельдь;
Сом;
Консервированный полосатый тунец.
Рекомендуемое потребление - 2-3 порции рыбы в неделю (1 порция = 120 грамм).
Рыба со средним содержанием ртути (употреблять не более 1 порции в неделю):
Морской окунь;
Палтус;
Карп;
Сибас;
Морская форель;
Тунец желтопёрый.
Рыба с высоким содержанием ртути, не рекомендованная к употреблению:
Рыба-меч;
Королевская скумбрия;
Большеглазый тунец;
Акула.
Если вы не желаете/не любите употреблять рыбу, то возможен приём диетических добавок, содержащих среднесуточное необходимое количество ДГК и ЭПК. Они безопасны и оказывают своё скромное благотворное влияние на нервную систему и зрение ребёнка.
Читайте все новости по теме "Питание" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.