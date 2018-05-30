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Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогерВсе статьи автора

Ртуть в рыбе: безопасна ли она?

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Что самого полезного содержится в рыбе? Правильно, рыба является единственным естественным источником омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, самыми важными из которых являются эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК).

Именно эти кислоты являются основным строительным материалом для сетчатки глаз, клеток головного мозга и всей нервной системы в целом.

Будущие мамы должны кушать всё, и рыбу в том числе. Это важно и нужно для быстроразвивающегося мозга младенца, особенно в течение последнего триместра беременности и первые два года жизни ребёнка.

Но! Все мы знаем куда выбрасывается большая часть промышленных отходов и как загрязнены наши водоёмы.

И здесь обратная сторона медали, с одной стороны - ПНЖК, с другой стороны - метилртуть, которая в БОЛЬШИХ (!) количествах крайне токсична для клеток головного мозга плода, может вызывать у него нарушение умственного и физического развития в будущем.

Плохие новости - абсолютно вся рыба содержит в себе метилртуть.

Хорошие новости - содержание ртути в рыбе колеблется и есть безопасные виды рыбы, которые рекомендованы к употреблению при беременности, во время грудного вскармливания и у детей в возрасте до 2 лет.

Итак, виды рыбы с самым низким содержанием ртути:

  • Анчоусы;

  • Скумбрия;

  • Масляна;

  • Камбала;

  • Лосось;

  • Хек;

  • Сардина;

  • Сельдь;

  • Сом;

  • Консервированный полосатый тунец.

Рекомендуемое потребление - 2-3 порции рыбы в неделю (1 порция = 120 грамм).

Рыба со средним содержанием ртути (употреблять не более 1 порции в неделю):

  • Морской окунь;

  • Палтус;

  • Карп;

  • Сибас;

  • Морская форель;

  • Тунец желтопёрый.

Рыба с высоким содержанием ртути, не рекомендованная к употреблению:

  • Рыба-меч;

  • Королевская скумбрия;

  • Большеглазый тунец;

  • Акула.

Если вы не желаете/не любите употреблять рыбу, то возможен приём диетических добавок, содержащих среднесуточное необходимое количество ДГК и ЭПК. Они безопасны и оказывают своё скромное благотворное влияние на нервную систему и зрение ребёнка.

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Автор
Ольга БелоконьОльга Белоконь
Тема
Питание
Объекты
беременностьпитание
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