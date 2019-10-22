Роды без боли: дельные советы врача

Для кого-то из женщин роды проходят легче, для кого-то сложнее, но все как одна говорят: больно. Ученые даже проводили исследование, в ходе которого выяснили, что по уровню боли роды приравниваются к нескольким переломам костей одновременно.

Но не стоит так бояться – не так страшен волк, как говорится. МедОбоз выяснил у своего эксперта, врача и по совместительству учителя йоги Галины Арвахи, какие способы помогут облегчить боль и сделать процесс родов приятнее.

Покачивайте бедрами

Лежа (при желании – стоя) совершайте плавные неглубокие покачивания вперед-назад бедрами, напрягая ягодицы. Такое упражнение уймет боль в пояснице, которая всегда сопровождает рожениц, и уменьшит боль в мышцах живота. Кроме того, это поможет уменьшить дискомфорт и ваш, и ребенка при неправильном положении плода.

Тотально расслабьтесь

Лягте или сядьте максимально удобно, закройте глаза и несколько раз глубоко вдохните (вдох – через нос, выдох – ртом). При этом представляйте, что вы вдыхаете что-то приятное и полезное, а выдыхаете боль и напряжение. Представьте и ощутите, как расслабляются все мышцы вашего тела.

Затем максимально напрягите мышцы лица, задержите пик на 3-5 секунд, и снова погрузитесь в релакс. Дальше поднимите плечи, также задержитесь на пару секунд, и расслабьтесь. Следующими напрягите мышцы живота, через несколько секунд расслабьте, и напрягите также мышцы ног.

После таких коротких стимуляций несколько раз медленно и глубоко вдохните, откройте глаза. При желании повторите все снова через несколько минут.

Такое упражнение поможет сохранять спокойствие и расслабленность между схватками.

Визуализируйте приятности

Этот метод также поможет сделать процесс схваток не таким пугающим и болезненным.

Исходное положение – такое же, как и в предыдущем упражнении. Закрыв глаза, представьте себя в самом желаемом и любимом вами месте. Отчетливо воспроизводите в голове звуки, которые оттуда доносятся, запахи, картинки и т.д. Оставайтесь там столько, сколько вам хочется. При этом не забывайте дышать ровно, медленно, но глубоко.

Походите павой

Во время схваток не стоит залеживаться. Встаньте с кровати и двигайтесь по комнате в удобном для вас темпе, слегка напрягая спину и ягодицы (как ни странно, умышленное напряжение с попеременным расслаблением мышц поможет снять болезненные спазмы при схватках).

Более того, находясь в вертикальном положении вы поможете малышу принять удобную для него позу перед появлением на свет, и снизите риск получения им травм при прохождении родовых путей.

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