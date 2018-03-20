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Mamaclub

Не углядела: во Вьетнаме младенец выполз на магистраль

1.7тЧитать новость на украинском

Дети очень проворны, потому мамам всегда нужно быть начеку. Иначе все может закончиться трагично.

Так, во Вьетнаме на одной из автомагистралей видеорегистратор заснял ползущего через проезжую часть младенца.

К счастью, движущиеся в тот момент по дороге грузовик и легковушка своевременно увидели ребенка и остановились.

К малышу подбежали двое мужчин, и сразу же подскочила перепуганная женщина, которая забрала ребенка на руки.

Вероятно, это и была мать, которая не уследила за своим чадом.

Ранее "МедОбоз" писал о том, что в Индии ребенок искупался в кипящем казане.

Объект
дети
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