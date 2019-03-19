Риск высок! В роддоме Сум забили тревогу из-за заболевшей корью роженицы

В одном из роддомов Сум ввели ограничительные меры из-за роженицы, больной корью.

24-летняя женщина ромской национальности не была привита от болезни. Уже со схватками ее привезли в роддом из Бурынского района. Она родила мальчика доношенным и здоровым, передает "5 канал".

Однако, как отмечают медики, проявления болезни у младенца с почти 100% вероятностью наступит после инкубационного периода, так как ребенок не имеет иммунитета к вирусным заболеваниям.

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По словам врачей, этот случай кори у роженицы — единственный в области за последние 20 лет.

В сюжете ТСН сообщается, что женщину не стали оформлять в приемном отделении, а сразу поместили в отдельную палату. К ней пускают только медперсонал. При этом о болезни не знают ни пациенты больницы, ни их родственники.

Медики пояснили, что карантина не объявляли, поскольку больная не контактирует с другими пациентками и находится в изоляторе.

"Там есть необходимый инструментарий, кровать для родов, столик для новорожденного, туалет и душевая комната", — рассказала заместитель главного врача Сумского областного перинатального центра Марина Нечипоренко.

"Есть информация, что ее родственники — брат и его дети — находятся в инфекционной больнице и проходят лечение от кори... Разработано план противоэпизодических мероприятий, ограничено посещение", — добавила Нечипоренко.

"Процент передачи кори от матери к ребенку почти 100%. На этом этапе ребенок находится в инкубационном периоде, который продлится еще 2 недели. По тому, как у ребенка проявляться болезнь, будем видеть, насколько тяжелой она будет. И какие будет иметь для нее последствия", — отметила заведующая отделением новорожденных Ирина Костина.

Врачи признают, что риск распространения болезни по отделению, хоть и минимальный, но все же есть. Поэтому они приняли все чрезвычайные меры безопасности при родах и последующем надзоре за роженицей.

Как писал OBOZREVATEL, Украина возглавила рейтинг по эпидемии кори в Европе. Ранее появился неутешительный прогноз по эпидемии данного заболевания в стране. Одной из главных причин назывался отказ родителей вакцинировать своих детей.

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