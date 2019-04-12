Риск детского ожирения научились снижать путем анализа грудного молока

Ученые из США обнаружили, что молоко кормящих женщин отличается по составу в зависимости от их веса, а наличие или отсутствие в нем определенных веществ может быть прогностическим фактором детского ожирения.

Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition, сообщает sciencedaily.

Ожирение матери является одним из самых сильных предикторов детского ожирения, которое повышает риск развития диабета 2 типа, заявляет автор исследования Эльвира Исганайтис. Важным фактором в послеродовой период является питание.

Исследователи выявили особенности состава грудного молока в соответствии с состоянием веса матери. Так, содержание аденина в молоке матерей с ожирением было связано с большим увеличением веса у детей.

В разное время с момента рождения в молоке матерей с избыточным весом были обнаружены метаболиты, отличающие его от молока матерей с нормальным весом.

Ученые говорят, что определенное сочетание обнаруженных метаболитов может быть терапевтической мишенью для улучшения профиля грудного молока и поможет защитить детей от ожирения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!