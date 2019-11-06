Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Mamaclub

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Ребенок плачет при купании: как избежать слез

561

Главное правило детского купания остается неизменным: никакого насилия, удовольствие для всех. Ситуация, когда ребенок плачет именно во время купания, возникает совсем не редко и удовольствием однозначно не является.

Изложенные ниже советы позволят вам осуществить определенные изменения в процедуре купания. С высокой степенью вероятности хоть что-то поможет, после чего ежедневное детское купание станет приятным для всех членов семьи.⠀

Начинайте купание с воды той температуры, которая не вызывает у ребенка отрицательных эмоций. Плачет при 32 °С, но улыбается при 35 °С – нет проблем, начинайте с 32! Но после благополучного и спокойного погружения активизируйте скорость остывания воды – сделать так, чтобы в ванну постоянно тонкой струйкой бежала холодная вода.

Изменение определенных организационных параметров купания также может помочь. Пробуйте, экспериментируйте!

Что может быть изменено:

  • время суток – купайте не поздним вечером, а вечером ранним, или утром, или днем;

  • время по отношению к еде – купать не за час до еды, а через час после еды;

  • температура воды – как правило, речь идет о том, чтобы сделать воду более теплой;

  • интенсивность освещения ванной комнаты – как правило, ее следует уменьшить;

  • личность того, кто купает ребенка, – удивительно часто встречается ситуация, когда с мамой ребенок плачет, а с папой или старшим братом – нет.

Еще один вполне возможный вариант профилактики плача в ванной – совместное купание: предварительно вымытую маму погружают в ванну, после чего туда же добавляют дитя…

Новости
Как правильно купать новорожденного?
Ребенок плачет при купании: как избежать слез

Instagram Евгения Комаровского

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
дети
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Viking Ingwar
Viking Ingwar
время суток – купайте не поздним вечером, а вечером ранним, или утром, или днем; время по отношению к еде – купать не за час до еды, а через час после еды; температура воды – как правило, речь идет о том, чтобы сделать воду более теплой; интенсивность освещения ванной комнаты – как правило, ее следует уменьшить; личность того, кто купает ребенка, – удивительно часто встречается ситуация, когда с мамой ребенок плачет, а с папой или старшим братом – нет. СУПЕРРЕКОМЕНДАЦИЯ: Сделать более теплой... уменьшить...увеличить Я хорошо понимаю, что рекомендации дает (условно говоря, врач), в принципе, не имеющий системного образования. Пусть скажет, какая должна быть температура???? Он с этими параметрами знаком????
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости