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/Mamaclub

Разница в 15 лет! В США родились шестеро уникальных близнецов. Фото детей

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В США зачатые в один день три пары близнецов родились с разницей в 15 лет.

По данным издания New York Post, Алекс и Курт Джонсон — старшие из всех близнецов — родились 15 лет назад, Маттиас и Джеймс Гарднер год назад, а самые младшие — сестры Элианна и Алиса Хефнер всего шесть месяцев назад. При этом все они были зачаты одними и теми же людьми в 2002 году.

Их биологическая мать, 53-летняя Мэри Джонсон около 16 лет назад прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. С помощью специалистов им удалось получить множество эмбрионов. Два были пересажены ей, а еще 12 заморожены для возможных дальнейших беременностей.

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Разница в 15 лет! В США родились шестеро уникальных близнецов. Фото детей

New York Post

Разница в 15 лет! В США родились шестеро уникальных близнецов. Фото детей

New York Post

Разница в 15 лет! В США родились шестеро уникальных близнецов. Фото детей

New York Post

Разница в 15 лет! В США родились шестеро уникальных близнецов. Фото детей

New York Post

В 2009 году врачи предупредили Джонсон, что из-за ее проблем со здоровьем ей не стоит больше рожать. Тогда она пожертвовала эмбрионы в Национальный центр эмбрионального донорства при условии, что сможет увидеть детей, когда они появятся на свет.

Все три семьи поддерживают связь и обмениваются фотографиями. Следующим летом они планируют встретиться все вместе и познакомить детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии от девочки отделили близнеца-паразита.

Место
США
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