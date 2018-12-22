Разница в 15 лет! В США родились шестеро уникальных близнецов. Фото детей

В США зачатые в один день три пары близнецов родились с разницей в 15 лет.

По данным издания New York Post, Алекс и Курт Джонсон — старшие из всех близнецов — родились 15 лет назад, Маттиас и Джеймс Гарднер год назад, а самые младшие — сестры Элианна и Алиса Хефнер всего шесть месяцев назад. При этом все они были зачаты одними и теми же людьми в 2002 году.

Их биологическая мать, 53-летняя Мэри Джонсон около 16 лет назад прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. С помощью специалистов им удалось получить множество эмбрионов. Два были пересажены ей, а еще 12 заморожены для возможных дальнейших беременностей.

New York Post

New York Post

New York Post

New York Post

В 2009 году врачи предупредили Джонсон, что из-за ее проблем со здоровьем ей не стоит больше рожать. Тогда она пожертвовала эмбрионы в Национальный центр эмбрионального донорства при условии, что сможет увидеть детей, когда они появятся на свет.

Все три семьи поддерживают связь и обмениваются фотографиями. Следующим летом они планируют встретиться все вместе и познакомить детей.

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