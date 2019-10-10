"Это не опасно!" Комаровский раскрыл важный секрет о питании детей

Не нужно волноваться, если ребенок не хочет есть молочные продукты и из-за этого не получает достаточно кальция и белка. Дело в том, что источниками этих полезных элементов могут стать овощи, фрукты, рыба, мясо и яйца.

Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. По его словам, отсутствие в рационе молочных продуктов вовсе не является критичным.

"Не редко жалуются нам на детей, которые не едят молочное. Это неопасно, но это крайне неприятно для родителей таких детей", – написал он.

Комаровский раскрыл важный секрет о питании детей

Комаровский отметил, что главная проблема состоит именно в том, что такая ситуация неудобна для родителей. Им приходится что-то придумывать, чтобы накормить ребенка.

По словам врача, все же есть один молочный продукт, который едят почти все дети, – это мороженое.

"Волнения, связанные с тем, что ребенок не ест молочные продукты, как правило, обусловлены тем, что в молочных продуктах есть много кальция и много белка. Нет молочных продуктов – не хватает. На самом деле повода волноваться у вас нет. Белка много и в рыбе, и в мясе, и в яйцах. Кальция огромное количество в той же рыбе, зеленых овощах и фруктах", – подчеркнул Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал, что для того, чтобы ребенок не заразился вшами от других людей, нужно научить его избегать непосредственного контакта головы к голове, носить "правильную" одежду. А если все же малыш подхватил паразитов – лечить его "Перметрином".

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