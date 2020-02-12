Психолог рассказала, почему важно обнимать ребенка

Своих детей нужно обнимать по поводу и без, и чем чаще, тем лучше. Ведь это приносит пользу не только психологическому состоянию ребенка, а и его физическому здоровью.

Психотерапевт Лариса Россол рассказала читателям MedOboz, чем именно полезны объятия для детей, чтобы у вас появился лишний повод для проявления заботы и нежности.

Детей нужно обнимать как можно чаще Одевайка

Помогают унять боль

Вы замечали, что после того, как вы обняли ребенка, который только что ушибся или поранился, ему становится легче? Все дело в том, что объятия способствуют повышению в организме эндорфинов – так называемых гормонов радости, которые также "умеют" снимать болевые ощущения.

Так, в ходе исследований ученые обратили внимание, что пациенты после операций, которых часто навещали и обнимали родные, вдвое реже просили обезболивающие препараты, в отличие от тех, кому не повезло ощутить тепло рук близких.

Укрепляют иммунитет

В ходе другого исследования было доказано, что у малышей, которых мало обнимали, иммунитет работал намного хуже, чем у тех, кто не был обделен родительскими нежностями.

Дело в том, что объятия усиливают функцию отдела головного мозга, отвечающего за защитные функции, а их отсутствие – наоборот угнетает ее. Потому если вовсе не обнимать ребенка или делать это наотмашь, ребенок становится более восприимчивым к инфекционным заболеваниям и сложнее их переносит.

Улучшают настроение

Способствуют объятия выработке и другого "хорошего" гормона – окситоцина. А он способствует улучшению настроения и самочувствия в целом.

Так что, заметив, что ваш ребенок пригрустил, просто обнимите его покрепче – и вскоре его мир снова заиграет яркими красками.

Обеспечиваю крепкую здоровую психику

Отказывая своим детям в объятиях, вы можете внести негативные коррективы в его взрослую жизнь. Дело в том, что согласно наблюдениям исследователей, люди, которые в детстве недополучали (либо вовсе не получали) ласку родителей и близких, больше других имеют трудности в установления контакта с другими людьми, часто страдают от депрессии и более склонны к асоциальным поступкам.

"Маленькие дети особенно нуждаются в невербальном общении. От родительских поцелуев и объятий они получают чувство защищенности, тепла, любви, надежности, а будучи лишенным всего этого, у ребенка постепенно формируются различные психические расстройства", - объяснила эксперт.

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