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/ Mamaclub

Психолог рассказала, почему важно обнимать ребенка

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Своих детей нужно обнимать по поводу и без, и чем чаще, тем лучше. Ведь это приносит пользу не только психологическому состоянию ребенка, а и его физическому здоровью.

Психотерапевт Лариса Россол рассказала читателям MedOboz, чем именно полезны объятия для детей, чтобы у вас появился лишний повод для проявления заботы и нежности.

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Детей нужно обнимать как можно чаще

Детей нужно обнимать как можно чаще

Одевайка

Помогают унять боль

Вы замечали, что после того, как вы обняли ребенка, который только что ушибся или поранился, ему становится легче? Все дело в том, что объятия способствуют повышению в организме эндорфинов – так называемых гормонов радости, которые также "умеют" снимать болевые ощущения.

Так, в ходе исследований ученые обратили внимание, что пациенты после операций, которых часто навещали и обнимали родные, вдвое реже просили обезболивающие препараты, в отличие от тех, кому не повезло ощутить тепло рук близких.

Укрепляют иммунитет

В ходе другого исследования было доказано, что у малышей, которых мало обнимали, иммунитет работал намного хуже, чем у тех, кто не был обделен родительскими нежностями.

Дело в том, что объятия усиливают функцию отдела головного мозга, отвечающего за защитные функции, а их отсутствие – наоборот угнетает ее. Потому если вовсе не обнимать ребенка или делать это наотмашь, ребенок становится более восприимчивым к инфекционным заболеваниям и сложнее их переносит.

Улучшают настроение

Способствуют объятия выработке и другого "хорошего" гормона – окситоцина. А он способствует улучшению настроения и самочувствия в целом.

Так что, заметив, что ваш ребенок пригрустил, просто обнимите его покрепче – и вскоре его мир снова заиграет яркими красками.

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Обеспечиваю крепкую здоровую психику

Отказывая своим детям в объятиях, вы можете внести негативные коррективы в его взрослую жизнь. Дело в том, что согласно наблюдениям исследователей, люди, которые в детстве недополучали (либо вовсе не получали) ласку родителей и близких, больше других имеют трудности в установления контакта с другими людьми, часто страдают от депрессии и более склонны к асоциальным поступкам.

"Маленькие дети особенно нуждаются в невербальном общении. От родительских поцелуев и объятий они получают чувство защищенности, тепла, любви, надежности, а будучи лишенным всего этого, у ребенка постепенно формируются различные психические расстройства", - объяснила эксперт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как построить гармоничные отношения с ребенком.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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