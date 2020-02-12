Психолог рассказала, почему важно обнимать ребенка

Своих детей нужно обнимать по поводу и без, и чем чаще, тем лучше. Ведь это приносит пользу не только психологическому состоянию ребенка, а и его физическому здоровью.
Психотерапевт Лариса Россол рассказала читателям MedOboz, чем именно полезны объятия для детей, чтобы у вас появился лишний повод для проявления заботы и нежности.
Детей нужно обнимать как можно чаще
Одевайка
Помогают унять боль
Вы замечали, что после того, как вы обняли ребенка, который только что ушибся или поранился, ему становится легче? Все дело в том, что объятия способствуют повышению в организме эндорфинов – так называемых гормонов радости, которые также "умеют" снимать болевые ощущения.
Так, в ходе исследований ученые обратили внимание, что пациенты после операций, которых часто навещали и обнимали родные, вдвое реже просили обезболивающие препараты, в отличие от тех, кому не повезло ощутить тепло рук близких.
Укрепляют иммунитет
В ходе другого исследования было доказано, что у малышей, которых мало обнимали, иммунитет работал намного хуже, чем у тех, кто не был обделен родительскими нежностями.
Дело в том, что объятия усиливают функцию отдела головного мозга, отвечающего за защитные функции, а их отсутствие – наоборот угнетает ее. Потому если вовсе не обнимать ребенка или делать это наотмашь, ребенок становится более восприимчивым к инфекционным заболеваниям и сложнее их переносит.
Улучшают настроение
Способствуют объятия выработке и другого "хорошего" гормона – окситоцина. А он способствует улучшению настроения и самочувствия в целом.
Так что, заметив, что ваш ребенок пригрустил, просто обнимите его покрепче – и вскоре его мир снова заиграет яркими красками.
Обеспечиваю крепкую здоровую психику
Отказывая своим детям в объятиях, вы можете внести негативные коррективы в его взрослую жизнь. Дело в том, что согласно наблюдениям исследователей, люди, которые в детстве недополучали (либо вовсе не получали) ласку родителей и близких, больше других имеют трудности в установления контакта с другими людьми, часто страдают от депрессии и более склонны к асоциальным поступкам.
"Маленькие дети особенно нуждаются в невербальном общении. От родительских поцелуев и объятий они получают чувство защищенности, тепла, любви, надежности, а будучи лишенным всего этого, у ребенка постепенно формируются различные психические расстройства", - объяснила эксперт.
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