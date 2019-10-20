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Прожили только 8 дней: появилось первое фото сиамских близнецов из Черновцов

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На украинском телевидении впервые показали фото сиамских близнецов из Черновцов, за трагической судьбой которых следила вся страна.

Уникальную фотографию, сделанную на третий день после рождения малышей, продемонстрировали в эфире программы "Касается каждого" на телеканале "Интер". Участие в ток-шоу также приняли и родители девочек – Дмитрий и Анжела Петрюк (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Пара призналась, что решила рожать вопреки всем рекомендациям врачей, хотя знала о патологии еще после первого УЗИ. Это была долгожданная беременность, ведь ранее супруги пережили выкидыш.

Родители сиамских близнецов из Черновцов показали первое фото детей

Родители сиамских близнецов из Черновцов показали первое фото детей

"Мы знали, что ребенок болен, но не могли этого сделать. Мы договорились: каким будет ребенок, таким и будем растить", – рассказал отец сиамских близнецов.

Врачи предлагали семье прервать беременность, однако она отказалась в связи с религиозными соображениями (они верующие-пятидесятники. – Ред.).

Первое фото сиамских близнецов

Первое фото сиамских близнецов

Скриншот из эфира

Родители сиамских близнецов пришли на программу Касается каждого

Родители сиамских близнецов пришли на программу Касается каждого

Скриншот из эфира

"Я с детства верю в Бога. Мы не можем делать все, что говорят врачи. Аборты мы делать не можем", – отметил Дмитрий Петрюк.

Детям дали имена Анна и Мария. У них было одно туловище, две руки, две ноги, два позвоночника, которые соединялись в поясничном отделе в один, одно сердце, рассказала в эфире заведующая акушерско-гинекологического отделения Глыбокской центральной районной коммунальной больницы Валентина Турман.

Родители сиамских близнецов пришли на программу Касается каждого

Родители сиамских близнецов пришли на программу Касается каждого

Скриншот из эфира

Прожили только 8 дней: появилось первое фото сиамских близнецов из Черновцов

Скриншот из эфира

Родители сиамских близнецов

Родители сиамских близнецов

Скриншот из эфира

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Черновцы
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