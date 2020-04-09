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Протефлазид помогает врачам и новорожденным детям

1.3т
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Ассоциация неонатологов Украины информирует о положительных результатах использования противовирусных отечественных препаратов для профилактики ОРВИ. Их бесплатно доставили для врачей и новорожденных три недели назад в связи с обострением эпидситуации из-за гриппа и ОРВИ, в частности, распространения коронавирусной инфекции.

"Благодаря препаратам "Протефлазид" и "Флавовир" коллектив отделения неонатологии ГУ "ИПАГ им. академика Лукьяновой НАМН Украины": 85 врачей и 35 новорожденных, в течение трех недель использования не заболели ОРВИ", - говорится в письме Президента Ассоциации неонатологов Украины Татьяны Знаменской.

Учитывая положительные результаты применения препаратов, неонатологи обратились к компании-производителю "Экофарм" за дополнительной партией гуманитарной помощи в виде противовирусных препаратов "Потефлазид" (для 85 врачей) и "Флавовир" для новорожденных детей, находящихся на лечении в упомянутом отделении неонатологии.

Напомним, "НПК Экофарм" заявила о возможности бесплатно предоставить препарат "Протефлазид" в больницы страны для профилактики и лечения коронавирусов (в ходе исследований в лаборатории Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского, действующее вещество продемонстрировало вероятность эффективного подавления репликации коронавирусов в культурах клеток).

Напомним, что данный препарат по результатам исследований был рекомендован Академией меднаук в качестве возможного профилактического и лечебного средства при коронавирусной болезни. Зато в последние дни, в соцсетях и некоторых СМИ относительно препарата и руководства НАМНУ развернули кампанию дискредитации при активном участии бывшей главы МОЗ Ульяны Супрун.

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