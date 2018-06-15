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Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогерВсе статьи автора

Прибавка веса при беременности – как рассчитать норму

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Какова нормальная прибавка веса во время беременности? Что такое ИМТ и как его рассчитывать?

ИМТ (индекс массы тела) нужен нам для того, чтобы понимать, есть ли у вас дефицит веса, избыточный вес, ожирение или с вашим весом все хорошо. Рассчитывается ИМТ путём деления массы на рост в метрах в квадрате.

Например: ваш рост 174 см, вес - 65 кг. Ваш ИМТ = 65:(1,74 * 1,74) = 21,7.

Идеальные значения ИМТ - 18,5 - 24,9.

25-29,9 - избыточный вес, выше 30 - ожирение.

Поддерживайте свой ИМТ в пределах 19-25 и будет вам здоровье, счастье и долголетие.

Какова нормальная прибавка веса во время беременности?

  • Если вы обладательница ИДЕАЛЬНЫХ значений ИМТ, то для вас нормальный набор веса составляет 11,5 - 16 кг.

  • При ИМТ < 18,5 (дефицит веса) - 12,5 - 18 кг.

  • При ИМТ 25 - 29,9 (избыточный вес) - 7,0 - 11,5 кг.

  • При ИМТ > 30 (ожирение) - от 5 до 9 кг.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Ольга БелоконьОльга Белоконь
Тема
Беременность и роды
Объекты
здоровьебеременностьСоветы врача женщины
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