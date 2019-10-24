"Правильная" ночь": Комаровский раскрыл важный момент в лечении детей

Одной из особенностей человеческих болезней, особенно у детей, является ухудшение состояния ночью. Поэтому перед сном нужно обратить внимание на параметры воздуха, жидкость для питья, а также контроль температуры тела и дыхания.

Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. Он составил список важных моментов, о которых не стоит забывать, готовясь к ночи.

"Принципиальной особенностью человеческих болезней, особенно острых, особенно инфекционных, особенно у детей, является ухудшение состояния в ночное время", – написал Комаровский.

Комаровский раскрыл важный момент в лечении детей

Он подчеркнул, что ребенок не может лечиться самостоятельно. Поэтому именно родители должны наблюдать за влажностью и температурой в помещении, обеспечивать поступление жидкости в организм малыша, следить за носовым дыханием.

"Но именно родители ночью хотят спать… Как следствие – в течение нескольких часов ребенок не пьет и дышит ртом, что приводит к ухудшению состояния и утренней госпитализации", – добавил врач.

По словам Комаровского, если ребенку плохо вечером, то мало шансов, что во время сна станет лучше.

"Правильная" ночь с больным ребенком требует тщательной подготовки в течение дня, и в ходе этой подготовки родители должны четко запланировать свои действия", – отметил он.

Врач составил список вещей, на которые нужно обратить внимание:⠀

Параметры воздуха. Проветривание и увлажнение.

Жидкость для питья (оптимально – средство для пероральной регидратации). Любой ночной плач, всхлип или звук – повод подойти и напоить ребенка. Если малыш не просыпается или не хочет в туалет более трех часов – нужно будить его и заставлять пить.

Контроль температуры тела. Оптимально – постоянное измерение. Нужно заранее разобраться с дозами и лекарственной формой жаропонижающих средств.

Контроль носового дыхания. Надо определится с солевыми растворами и сосудосуживающими средствами.

Важно решить, кто из взрослых и когда встает, контролирует температуру, доливает воду в увлажнитель, поит, дает лекарства, капает нос.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал, что для того, чтобы не заболеть в "сезон простуд", нужно избегать людных мест, стараться пребывать на свежем воздухе и следить за тем, чтобы в помещениях он был чистым, прохладным и влажным.

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