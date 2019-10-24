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"Правильная" ночь": Комаровский раскрыл важный момент в лечении детей

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Одной из особенностей человеческих болезней, особенно у детей, является ухудшение состояния ночью. Поэтому перед сном нужно обратить внимание на параметры воздуха, жидкость для питья, а также контроль температуры тела и дыхания.

Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. Он составил список важных моментов, о которых не стоит забывать, готовясь к ночи.

"Принципиальной особенностью человеческих болезней, особенно острых, особенно инфекционных, особенно у детей, является ухудшение состояния в ночное время", – написал Комаровский.

Комаровский раскрыл важный момент в лечении детей

Комаровский раскрыл важный момент в лечении детей

Он подчеркнул, что ребенок не может лечиться самостоятельно. Поэтому именно родители должны наблюдать за влажностью и температурой в помещении, обеспечивать поступление жидкости в организм малыша, следить за носовым дыханием.

"Но именно родители ночью хотят спать… Как следствие – в течение нескольких часов ребенок не пьет и дышит ртом, что приводит к ухудшению состояния и утренней госпитализации", – добавил врач.

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По словам Комаровского, если ребенку плохо вечером, то мало шансов, что во время сна станет лучше.

"Правильная" ночь с больным ребенком требует тщательной подготовки в течение дня, и в ходе этой подготовки родители должны четко запланировать свои действия", – отметил он.

Врач составил список вещей, на которые нужно обратить внимание:⠀

  • Параметры воздуха. Проветривание и увлажнение.

  • Жидкость для питья (оптимально – средство для пероральной регидратации). Любой ночной плач, всхлип или звук – повод подойти и напоить ребенка. Если малыш не просыпается или не хочет в туалет более трех часов – нужно будить его и заставлять пить.

  • Контроль температуры тела. Оптимально – постоянное измерение. Нужно заранее разобраться с дозами и лекарственной формой жаропонижающих средств.

  • Контроль носового дыхания. Надо определится с солевыми растворами и сосудосуживающими средствами.

  • Важно решить, кто из взрослых и когда встает, контролирует температуру, доливает воду в увлажнитель, поит, дает лекарства, капает нос.

Принципиальной особенностью человеческих болезней, особенно острых, особенно инфекционных, особенно у детей, является ухудшение состояния в ночное время. ⠀ Ребенок не может лечиться самостоятельно! Именно родители поддерживают в комнате оптимальные параметры влажности и температуры, именно родители обеспечивают достаточное поступление в организм ребенка жидкости, именно родители очищают носовые ходы и восстанавливают носовое дыхание… ⠀ Но именно родители ночью хотят спать… Как следствие — в течение нескольких часов ребенок не пьет и дышит ртом, что приводит к ухудшению состояния и утренней госпитализации. ⠀ ☝Если ребенку плохо вечером, то шансов, что в течение ночи состояние улучшится, не много! "Правильная" ночь с больным ребенком требует тщательной подготовки в течение дня, и в ходе этой подготовки родители должны четко запланировать свои ночные действия. Лечение ночью не заканчивается, лечение ночью не менее актуально, чем днем! ⠀ Готовясь к ночи, обратите внимание на следующие принципиальные моменты: ⠀ 1⃣ Параметры воздуха. Воздухообмен (проветривание). Увлажнитель воздуха. ⠀ 2⃣ Жидкость для питья (оптимально — средство для пероральной регидратации). Любой ночной плач, всхлип, звук — повод подойти и напоить. Если не просыпается более трех часов — будить и поить. Если нет мочеиспускания более трех часов — будить и поить. ⠀ 3⃣ Контроль температуры тела. Оптимально — постоянное измерение (современных электронных устройств для этого существует предостаточно). Заранее разобраться с дозами и лекарственной формой жаропонижающих средств. ⠀ 4⃣ Контроль носового дыхания. Заранее разобраться с солевыми растворами и сосудосуживающими средствами. ⠀ 5⃣ Решите, кто из взрослых и когда: встает, контролирует температуру, доливает воду в увлажнитель, поит, дает лекарства, капает нос и т. д. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского "365 советов на первый год жизни вашего ребенка". ⠀ #докторкомаровский #365советов #сон #дети #болезнь

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал, что для того, чтобы не заболеть в "сезон простуд", нужно избегать людных мест, стараться пребывать на свежем воздухе и следить за тем, чтобы в помещениях он был чистым, прохладным и влажным.

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Место
Украина
Теги
болезнь здоровье
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