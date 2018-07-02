Мы все с вами ежедневно являемся участниками дорожного движения: в роли пешеходов или водителей - неважно. Важно, что соблюдать правила дорожного движения должны и те, и другие. Расскажите об этом ребёнку, научите его правилам поведения на дороге и вообще на улице, и всегда следуйте этим правилам сами – дети берут с вас пример.

Что же мы можем сделать, чтобы обезопасить своих детей? Для начала стоит продумать одежду ребёнка – чтобы на ней были светоотражающие элементы: в тёмное время суток при попадании света от фар автомашины или уличного фонаря они начинают светиться, обозначая движение человека. Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных браслетов, значков, всё чаще можно увидеть школьные портфели и рюкзаки со световозвращающими вставками, а также детские куртки и комбинезоны, это красиво и, самое главное, – безопасно!

Ну и конечно, необходимо рассказать ребёнку о том, что он – участник дорожного движения и должен соблюдать правила для своей безопасности.

Объясните детям:

1) Когда идёшь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину.

2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определённые места и называются они пешеходными переходами. Они обозначены дорожными знаками "Пешеходный переход" и белыми линиями разметки "зебра".

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.

4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у края проезжей части, посмотри в обе стороны и, если нет машин, дойди до середины проезжей части. Ещё раз посмотри налево и направо и, при отсутствии транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – стой, зелёный – иди. Никогда не переходи улицу на красный и жёлтый свет, даже если машин поблизости нет.

6) Как только загорелся зелёный свет, не "бросайся" с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно выехать на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно, убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а не перебегай!

7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или на санках зимой.