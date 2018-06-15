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Анатолий Власенко
Анатолий Власенко
Врач-отоларинголог, сурдологВсе статьи автора

Пользоваться кондиционером и не болеть – несколько важных правил

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Лето, +40 в тени и желаемая прохлада от бездушной машины на стене. Интересно, чем это нам грозит?

Тогда погнали!

Фильтры должны регулярно мыться или меняться!

Кондиционер производит забор воздуха внутри помещения и выдувает его туда же.

Попадая на фильтр, бактерии, плесень начинают размножаться, а потом выдуваются в помещение уже в большем количестве.

В такой ситуации может появляться аллергический ринит у предрасположенных людей или просто раздражаться слизистая, даже у неаллергиков.

Регулярно проветривайте помещение или выходите на улицу. Особенно в зданиях с центральной системой кондиционирования.

Центральные кондиционеры в больших зданиях приводят к так называемому "синдрому больного дома".

Смысл в том, что гоняя один и тот же воздух, количество кислорода уменьшается, так как люди, заразы такие, его потребляют, а потом ещё сами жалуются на усталость, головные боли и т.д.

Если в офисе с кондиционером кто-то заболел - бегите, глупцы!

Ну, или хотя бы, чаще проветривайте.

Причины все те же: закрытое пространство и кондиционер вяло втягивает и выплёвывает вирусы.

Плюс - на сухую слизистую вирусу легче зацепиться.

Пользуйтесь увлажняющими кремами, гипотоническими солевыми растворами (0.6% натрий хлор) для промывания носа и пейте, если сушит горло.

Кондиционер сушит воздух, а вместе с ним и вас. Вспоминается реклама одного напитка: "не дай себе засохнуть!", - так вот, здесь ситуация именно та!

Не дайте себе засохнуть.

Смиритесь

Заходя с жары в помещение с кондиционером, нос может заложить просто от перепада температур. Это временно и проходит само.

Надеюсь, пост убережёт вас от неприятностей от кондиционера и позволит насладиться благами цивилизации!

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Автор
Анатолий ВласенкоАнатолий Власенко
Тема
Жить здорово
Объекты
здоровьеСоветы врача
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