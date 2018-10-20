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Ирина Пахомова
Ирина Пахомова
ОстеопатВсе статьи автора

Почему нужно с приучать детей к спорту с ранних лет?

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Что должно быть в приоритете у родителей?

Спортивная подготовка ребенка. Главная прививка семьи – это физическая культура. Готова к словесным атакам в комментариях! Когда ребенок много бегает на детской площадке или дома, ему делают замечание. Хвалят тихих, милых деток, которые часами могут сидеть над настольными играми. Многоуважаемые мамы и папы! На стул вы сажаете не ребенка, а его здоровье и счастливое будущее.

Стресс? Не боюсь!

Спорт помогает развитию интеллекта. Потому что в здоровом теле – здоровый дух. Это касается психоэмоциональных аспектов. Сколько детей с золотой медалью за плечами переживает нервные срывы или и вовсе ломается именно в психологическом плане. Их организм, привыкший дышать не воздухом, а пылью библиотек, не имеет иммунитета против ударов жизни и условий постоянного стресса. Поэтому деткам активным помогайте направить энергию в нужное русло, а детям усидчивым в первую очередь прививайте любовь к спорту и долгим прогулкам. Спорт готовит организм к будущей жизни. У нас страшная экологическая ситуация. У нас постоянные переработки, малоподвижный образ жизни, стрессы. Нужна спорт-закалка!

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Неправильный прикус у детей

Ученье – это карьера

Да, конечно. Только вот куда побежит человек, если кризис затронет его жизнь? Человек с хобби, уйдет с головой в спорт. Другой – в рюмку. А почему? Потому что либо допинг, либо спорт! А допингов полезных не бывает! И любая карьера точно также требует выносливости и характера. Спорт эти качества воспитывает как нельзя лучше. И под каждый темперамент, на любой вкус можно выбрать вид спорта.

Спорт дает все главное

Командный дух в спорте сплачивает крепко и надолго. А вот отличники, бедные наши "ботаники" живут часто без друзей. А почему? Нарушено развитие коммуникативных способностей. Такие дети умеют общаться только со взрослыми. А ведь их по жизни будут окружать самые разные люди. Поэтому помогите расширить круг общения! Умный – не значит одинокий. Вашим детям понадобится не только Нобелевская премия и карьера топ-менеджера. Счастье их ждет в семье и общении с друзьями. Не делайте их необитаемым островом на стуле!

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Автор
Ирина ПахомоваИрина Пахомова
Объекты
детиврачиспортздоровье
Источник
Источник:Ирина Пахомова
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