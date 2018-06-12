Игра – это не только веселье, это ещё и отличный способ для ребёнка научиться чему-либо. Играя, дети практикуют свои навыки и умения, которые им потребуются, когда они подрастут.
Для роста и развития малышу понадобятся ваше время и внимание. Родители должны находить время для игр с детьми. И хотя, безусловно, братья и сестры – это отличные напарники для игр, мамам и папам тоже стоит принимать активное участие в детских играх.
Я, конечно, понимаю, как трудно найти время на веселье, когда столько всего нужно успеть сделать. Если у вас мало времени, чтобы провести время с детьми и просто развлечься, выходом из положения может быть вовлечение детей в ваши дела, пусть даже это будет домашняя рутина.
Дети получают опыт и знания из всего того, что они делают, и из всего, что происходит вокруг. Вовлекайте ребёнка во все ваши дела.
Когда вы моете посуду, пусть малыш будет рядом и помогает, к примеру, с мытьем крышек от кастрюль. Когда вы готовите, показывайте крохе и объясняйте все свои действия. Участвуя в ваших делах, он не только разовьет новые навыки, но и научится самостоятельности. Дети учатся, копируя вас.
Некоторые дела стоит делать в определенное время и приучить к этому ребенка (например, чистить зубы утром и вечером). Дети, не умея понять весь огромный мир и охватить его своим сознанием, находят успокоение в привычных ритуалах и обычаях. Но не всегда удобно, когда всё и всегда протекает по чёткому расписанию. Малыш вряд ли сможет жить по строгому графику, а в итоге разочарование постигнет вас обоих.
Также не стоит устанавливать слишком жёстких правил типа "мы никуда не пойдём, пока ты не приберёшься", особенно если за окном чудесная погода, светит солнце, а в малыше накопилась неизрасходованная детская энергия. Будет лучше и полезней, если хорошее настроение сохранится и у ребёнка, и у родителей.
Советы, как играть с детьми:
Занимайтесь разнообразными вещами, исследуйте этот мир вместе с малышом: смотрите, слушайте, изучайте, обсуждайте.
Превратите домашние дела в нечто весёлое и интересное, чтобы совместить полезное с приятным.
Обязательно выделяйте какое-то время, которое вы проведёте полностью со своим ребёнком, ни на что другое не отвлекаясь. Обсуждайте всё подряд. Посоветуйтесь с ним о том, что внести в список покупок. Чем больше вы общаетесь, и ребёнок участвует в разговорах наравне с вами, тем больше новых слов узнаёт малыш.
Предоставьте ребёнку множество возможностей для изучения своих физических возможностей. Пусть бегает, прыгает, карабкается.
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