Игра – это не только веселье, это ещё и отличный способ для ребёнка научиться чему-либо. Играя, дети практикуют свои навыки и умения, которые им потребуются, когда они подрастут.

Для роста и развития малышу понадобятся ваше время и внимание. Родители должны находить время для игр с детьми. И хотя, безусловно, братья и сестры – это отличные напарники для игр, мамам и папам тоже стоит принимать активное участие в детских играх.

Я, конечно, понимаю, как трудно найти время на веселье, когда столько всего нужно успеть сделать. Если у вас мало времени, чтобы провести время с детьми и просто развлечься, выходом из положения может быть вовлечение детей в ваши дела, пусть даже это будет домашняя рутина.

Дети получают опыт и знания из всего того, что они делают, и из всего, что происходит вокруг. Вовлекайте ребёнка во все ваши дела.

Когда вы моете посуду, пусть малыш будет рядом и помогает, к примеру, с мытьем крышек от кастрюль. Когда вы готовите, показывайте крохе и объясняйте все свои действия. Участвуя в ваших делах, он не только разовьет новые навыки, но и научится самостоятельности. Дети учатся, копируя вас.

Некоторые дела стоит делать в определенное время и приучить к этому ребенка (например, чистить зубы утром и вечером). Дети, не умея понять весь огромный мир и охватить его своим сознанием, находят успокоение в привычных ритуалах и обычаях. Но не всегда удобно, когда всё и всегда протекает по чёткому расписанию. Малыш вряд ли сможет жить по строгому графику, а в итоге разочарование постигнет вас обоих.

Также не стоит устанавливать слишком жёстких правил типа "мы никуда не пойдём, пока ты не приберёшься", особенно если за окном чудесная погода, светит солнце, а в малыше накопилась неизрасходованная детская энергия. Будет лучше и полезней, если хорошее настроение сохранится и у ребёнка, и у родителей.

Советы, как играть с детьми: