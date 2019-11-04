Темы для постов дарит практика. За короткий период времени мне повстречались два ребёнка, вес которых вызывал тревогу и сомнения у родителей и бабушек, и желание разобраться с причинами у меня, как у педиатра. Итак, начнем.

Что используется для оценки ребёнка с недостаточным весом?

Для оценки врачу требуется собрать и оценить большой объём информации:

возраст, когда проявилась нехватка веса;

медицинский анамнез (как протекала беременность, хронические заболевания ребёнка, чем болел, какие травмы получал, наличие аллергии, семейный анамнез);

диета и режим кормления/питания (подробно о том, что ест, как часто, сколько съедает, пищевые привычки);

оценка психосоциального состояния в семье; ⠀

осмотр (выявить наличие генетических или медицинских состояний);⠀

антропометрия (измерение роста, веса, окружности головы); ⠀

наблюдение за действиями родителей во время кормления ребёнка, коррекция, помощь и поддержка; ⠀

оценка развития и поведения ребёнка.

Диагностические тесты (нужны не всегда, выполняются на усмотрение врача): ⠀

общий анализ крови, С-реактивный белок и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) для выявления анемии, хронической инфекции, воспаления и злокачественных опухолей; ⠀

общий анализ мочи и её посев для выявления наличия белка и глюкозы (при сахарном диабете 1 типа), скрытых заболеваний почек (хронической инфекции).

Дополнительные анализы: ⠀

электролиты, мочевина, креатинин, глюкоза, кальций, фосфор, магний, альбумин, общий белок, ферменты печени, амилаза, липаза и т.д.; ⠀

анализы кала на скрытую кровь, лейкоциты, посев на микрофлору, яйца гельминтов, антигенные тесты на ДНК лямблий; ⠀

рентген грудной клетки для выявления заболеваний лёгких и сердца.

Лечение и помощь каждому ребёнку подбирается индивидуально: в зависимости от тяжести состояния, сопутствующих болезней и нужд семьи. Для успеха необходимо составить план действий, учитывая все факторы: пищевые, медицинские, развитие/поведение и психосоциальную обстановку. Крайне важно поддержать родителей малыша. Для ускорения процесса врач может привлечь и профессионалов из других сфер, например, диетолога, логопеда, соц.работника, психиатра/психолога.

Дети с лёгкой степенью маловесности, не имеющие тяжёлой патологии, наблюдаются у педиатра. При наличии какого-либо медицинского состояния, лежащего в основе плохого набора веса (недоношенность, фетальный алкогольный синдром), может потребоваться наблюдение у нескольких специалистов.

Иллюстрация

Лечение может включать в себя: ⠀

советы педиатра по рациону ребёнка; ⠀

советы по пищевому поведению;

поддержка на дому (посещение семьи медсестрой); ⠀

исправление психосоциальной ситуации.

Для исправления ситуации с лёгкой степенью дефицита веса этих мер обычно хватает.

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