Темы для постов дарит практика. За короткий период времени мне повстречались два ребёнка, вес которых вызывал тревогу и сомнения у родителей и бабушек, и желание разобраться с причинами у меня, как у педиатра. Итак, начнем.
Что используется для оценки ребёнка с недостаточным весом?
Для оценки врачу требуется собрать и оценить большой объём информации:
возраст, когда проявилась нехватка веса;
медицинский анамнез (как протекала беременность, хронические заболевания ребёнка, чем болел, какие травмы получал, наличие аллергии, семейный анамнез);
диета и режим кормления/питания (подробно о том, что ест, как часто, сколько съедает, пищевые привычки);
оценка психосоциального состояния в семье; ⠀
осмотр (выявить наличие генетических или медицинских состояний);⠀
антропометрия (измерение роста, веса, окружности головы); ⠀
наблюдение за действиями родителей во время кормления ребёнка, коррекция, помощь и поддержка; ⠀
оценка развития и поведения ребёнка.
Диагностические тесты (нужны не всегда, выполняются на усмотрение врача): ⠀
общий анализ крови, С-реактивный белок и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) для выявления анемии, хронической инфекции, воспаления и злокачественных опухолей; ⠀
общий анализ мочи и её посев для выявления наличия белка и глюкозы (при сахарном диабете 1 типа), скрытых заболеваний почек (хронической инфекции).
Дополнительные анализы: ⠀
электролиты, мочевина, креатинин, глюкоза, кальций, фосфор, магний, альбумин, общий белок, ферменты печени, амилаза, липаза и т.д.; ⠀
анализы кала на скрытую кровь, лейкоциты, посев на микрофлору, яйца гельминтов, антигенные тесты на ДНК лямблий; ⠀
рентген грудной клетки для выявления заболеваний лёгких и сердца.
Лечение и помощь каждому ребёнку подбирается индивидуально: в зависимости от тяжести состояния, сопутствующих болезней и нужд семьи. Для успеха необходимо составить план действий, учитывая все факторы: пищевые, медицинские, развитие/поведение и психосоциальную обстановку. Крайне важно поддержать родителей малыша. Для ускорения процесса врач может привлечь и профессионалов из других сфер, например, диетолога, логопеда, соц.работника, психиатра/психолога.
Дети с лёгкой степенью маловесности, не имеющие тяжёлой патологии, наблюдаются у педиатра. При наличии какого-либо медицинского состояния, лежащего в основе плохого набора веса (недоношенность, фетальный алкогольный синдром), может потребоваться наблюдение у нескольких специалистов.
Иллюстрация
Лечение может включать в себя: ⠀
советы педиатра по рациону ребёнка; ⠀
советы по пищевому поведению;
поддержка на дому (посещение семьи медсестрой); ⠀
исправление психосоциальной ситуации.
Для исправления ситуации с лёгкой степенью дефицита веса этих мер обычно хватает.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.