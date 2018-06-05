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Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
ДиетологВсе статьи автора

Питание ребенка старше года: как правильно

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Ваш малыш уже вырос и переведён на обычное питание. Как его кормить?

Принципы мало чем отличаются от таковых у взрослого человека:

  • 4 группы продуктов (сложные углеводы, белки, фрукты/овощи, молочные продукты);

  • Для определения размера порций используется детский кулачок или тарелка.

Разные международные сообщества дают свои рекомендации по соотношению продуктов, но обобщённо:

  • 1/3 тарелки медленные углеводы;

  • 1/3 тарелки овощи/фрукты;

  • 1/3 белковая группа;

  • +1 порция молочных продуктов.

Что такое 1 порция?

  • Медленные углеводы: крупы, картошка, хлеб, макароны. В день 5 порций. 1 порция = 1 детский кулачок;

  • Овощи/фрукты: в день 5 порций овощей и/или фруктов. 1 порция = 1 детский кулачок

  • Белковая группа: птица, рыба, мясо, яйца, бобовые, орехи. В день 2 порции. 1 порция = 1 детский кулачок.

Избегайте колбас/сосисек, употребление всего 50 грамм обработанного мяса повышает риск развития колоректального рака на 18%.

  • Молочные продукты: сыр, молоко, кисломолочные продукты. В день 3 порции, если ребёнок уже не на грудном вскармливании. 1 порция это = 100 мл молока, 125 мл йогурта/кефира, 80 г творога, 1-2 кусочка сыра (30 гр).

Нужны ли детям витаминки?

Только витамин D, если питание разнообразное и сбалансированное.

Ключевая рекомендация для кормления детей - предлагать. Предлагать много раз, в том числе и малоежкам.

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Автор
Альбина КомиссароваАльбина Комиссарова
Тема
Питание ребёнка старше года
Объекты
здоровьедетипитаниеСоветы врача
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