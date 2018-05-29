“От качества вашего питания зависит ваш интеллект!" - сообщили все авторитетные СМИ в 2011 году.
В исследовании, опубликованном в Journal of Epidemiology, участвовало 5000 детей. Ученые собрали информацию об их питании в 3, 4, 7 и 8,5 летнем возрасте и проверили их IQ в 8 лет. Выяснилось, что:
Рацион с высоким содержанием сахара, жиров и обработанной пищи в возрасте трех лет проассоциировалось с более низким IQ в возрасте восьми с половиной лет.
Дети, в рационе которых в 8,5 лет были салаты, овощи, рыба, макароны и рис показали более высокий результат теста IQ.
Бомба?
Для начала включаем и критическое мышление.
Пример: органик продукты могут позволить себе семьи с более высоким уровнем дохода. Вероятно, что дети из этих семей будут показывать более высокие результаты IQ теста. Значит ли это, что органик-продукты напрямую влияют на IQ? Нет!
В статистике это называется ко-факторы. При анализе мы стараемся исключить все возможные ко-факторы и при сборе данных не ограничиваемся двумя искомыми параметрами!
Сами ученые сразу сказали: "корреляция слабая, много “bias” (погрешности). Идем дальше."
Но СМИ оживились и протрубили в рог, а ученые, в итоге, заикаясь оправдываются.
Однако, большое количество исследований показали прямую связь когнитивного развития с достаточным потреблением С ЕДОЙ (не добавками):
Омега-3;
Витамина B-12;
Фолиевой кислоты;
Цинка;
Железа;
Йода;
Также связь с развитием мозга показал параметр наличия завтрака с низким гликемическим индексом (каши, несладкие хлопья и т.д.).
С чем же нашли напрямую связь с IQ? Большое ревью опубликовали в Front Human Neuroscience в 2013:
место жительства;
физические упражнения;
семейный доход родителей;
образование;
эффективное общение.
Значит ребенок должен быть обеспечен оптимальной средой, чтобы иметь возможность развиваться по своему полному генетическому потенциалу.
Интересно, что дети, которые ведут “ночную жизнь” и выдерживают высокий уровень продуктивности в течение дня показали высокие IQ показатели. Поэтому если ваше ненаглядное чадо не спит днем - вероятно у вас растет интересный персонаж!
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