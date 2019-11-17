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Питание для беременных: диетолог развенчала самые популярные мифы

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Желание есть селедку с вареньем и грызть мел - не всегда является нормой для беременных.

Об этом в своем Telegram-канале написала диетолог Виктория Кляуз. Она собрала главные мифы в питании, с которыми сталкивается консультируя беременных.

Миф 1. Желание есть селедку с вареньем, грызть мел или вдыхать запах выхлопных газов на улице - норма для беременных

"Не всегда это так, часто извращение вкуса - один из признаков нехватки нутриентов, а не "беременных капризов". Но есть тонкость, если поедание мела – это признак анемии, то желание съесть бургер с картошкой фри – просто банальный голод", - пишет Кляуз.

Диетолог рассказала о мифах в питании для беременных

Диетолог рассказала о мифах в питании для беременных

goodhouse.ru

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Миф 2. Гранат и яблоки - лучшие источники железа для беременной

"Нет, в помидорах и шпинате железа больше. И не забываем о "животных" источниках", - отметила диетолог.

Миф 3. Творог нужно есть каждый день, иначе малыш не получит кальций и у него будут "плохие зубы"

"Тут целых 2 момента! Малыш получает нутриенты из тела матери, а не из продуктов. А вот, чтобы будущая мама не испытывала дефицитов - важно сбалансированно питаться. И помним, сколько творога не ешь - если витамина Д недостаточно, то кальций не усвоится", - написала Кляуз.

Миф 4. Все лишние килограммы, которые набрала, уйдут в первые месяцы после рождения ребенка

По словам диетолога, к сожалению, это не всегда так. Набранные лишние 10-15 килограмм "сами по себе " не уходят, нужно прикладывать усилия.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кляуз дала несколько важных практических советов относительно правильного питания. Она рассказала, сколько фруктов нужно есть и какой хлеб выбирать.

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Читайте все новости по теме "Беременность и роды" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Тема
Беременность и роды
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