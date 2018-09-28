MamaClub
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
Ольга Товпеко
Ольга Товпеко
ПсихологВсе статьи автора

Письмо к матери

325

Здравствуй, мама! Я уже и сама мама…

Я думала, что став мамой я стану счастливой. Но это не так. В какой-то момент я зашла в тупик. ⠀

Знаешь, мне в детстве очень тебя не хватало. Я помню, как лежала в темной холодной комнате и ждала тебя. Как роняла слёзы, обнимая твое платье. Мне было страшно и пронзительно одиноко.

Потому что ты постоянно работала.

Ты делала все, чтобы мы жили хорошо. Но у меня в душе осталась большая дыра.Мне хотелось просто сидеть у тебя на руках, обниматься или просто смеяться... Но я даже не помню твоей улыбки.

Вместо нее - тревога в глазах и постоянная спешка.

Я думала, что в этом есть моя вина. И я старалась ее загладить. Судорожно мыла полы к твоему приходу, получала пятерки и годами ходила в художку. Я надеялась, что хоть так смогу завоевать твою любовь. Но самое главное - я хотела сделать тебя хоть немножечко счастливее.

Новости
Подборка книг, которые помогут детям пережить потерю близких

Когда я стала мамой, я поклялась, что никогда не буду такой, как ты. И знаешь, со стороны я кажусь идеальной. Все время провожу с детьми. Во всем прислушиваюсь к ним.

И что же? Я смертельно устала...

Я вдруг осознала, что стараюсь не для них.Я как будто боюсь оказаться такой, как ты... И пытаюсь через детей додать себе то, чего не хватило мне. А еще - доказать тебе, что я лучше тебя!

Но правда в том, что я ничуть не лучше. Я делаю то же самое, что и ты, только наоборот.

Наверное, если бы не эта дырка в душе, я бы уделяла меньше времени детям. Я бы больше была собой, а не только мамой.

Но знаешь, я молодец. Да, мне еще страшно разрешить себе быть неидеальной, но я учусь добирать любовь, ласку и принятие, которых мне так не хватило. Через близких и друзей, через внутреннюю работу над собой. И я чувствую, что моя жизнь становится счастливее, легче и наполненнее!

Блог

Читайте на OBOZREVATEL, как уберечь ребенка от буллинга

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ольга ТовпекоОльга Товпеко
Источник
Источник:https://www.instagram.com/olga_tovpeko/
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины