Здравствуй, мама! Я уже и сама мама…

Я думала, что став мамой я стану счастливой. Но это не так. В какой-то момент я зашла в тупик. ⠀

Знаешь, мне в детстве очень тебя не хватало. Я помню, как лежала в темной холодной комнате и ждала тебя. Как роняла слёзы, обнимая твое платье. Мне было страшно и пронзительно одиноко.

Потому что ты постоянно работала.

Ты делала все, чтобы мы жили хорошо. Но у меня в душе осталась большая дыра.Мне хотелось просто сидеть у тебя на руках, обниматься или просто смеяться... Но я даже не помню твоей улыбки.

Вместо нее - тревога в глазах и постоянная спешка.

Я думала, что в этом есть моя вина. И я старалась ее загладить. Судорожно мыла полы к твоему приходу, получала пятерки и годами ходила в художку. Я надеялась, что хоть так смогу завоевать твою любовь. Но самое главное - я хотела сделать тебя хоть немножечко счастливее.

Когда я стала мамой, я поклялась, что никогда не буду такой, как ты. И знаешь, со стороны я кажусь идеальной. Все время провожу с детьми. Во всем прислушиваюсь к ним.

И что же? Я смертельно устала...

Я вдруг осознала, что стараюсь не для них.Я как будто боюсь оказаться такой, как ты... И пытаюсь через детей додать себе то, чего не хватило мне. А еще - доказать тебе, что я лучше тебя!

Но правда в том, что я ничуть не лучше. Я делаю то же самое, что и ты, только наоборот.

Наверное, если бы не эта дырка в душе, я бы уделяла меньше времени детям. Я бы больше была собой, а не только мамой.

Но знаешь, я молодец. Да, мне еще страшно разрешить себе быть неидеальной, но я учусь добирать любовь, ласку и принятие, которых мне так не хватило. Через близких и друзей, через внутреннюю работу над собой. И я чувствую, что моя жизнь становится счастливее, легче и наполненнее!

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