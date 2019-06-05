Певица Шерил Коул рассказала, как похудела после родов

Известная певица Шерил Коул призналась, что занимается "убийственным" фитнесом и употребляет сельдерей, чтобы не набрать лишний вес и быть в форме.

35-летняя звезда сказала, что она тренируется по экстремальной программе американской королевы фитнеса Трэйси Андерсон.

Шерил продемонстрировала свой невероятный пресс в видео на ее новый сингл Let You и раскрыла детали своей борьбы за идеальную, на ее взгляд, фигуру.

"Я занимаюсь по методу Трейси Андерсон, который предусматривает такую тренировку мышц под разными углами, которая обеспечивает похудение, а не набор мышечной массы. Я тренируюсь при температуре около 30 градусов Цельсия, что помогает держать тело в тонусе”, - призналась певица изданию The Sun.

Шерил Коул

Поклонниками экстремального фитнесса Андерсон также являются, среди прочих, Ким Кардашьян, Мадонна и Гвинет Пэлтроу.

Почему именно “убийственный” фитнесс?

Шерил призналась, что изо всех сил пыталась сбросить лишний вес после того, как родила своего первого ребенка в марте 2017 года.

"Оказалось, что не так просто вернуться к былым объемам после рождения ребенка, поэтому мне пришлось заниматься почти каждый день. Я делаю это дома, в специальной комнате с четырьмя радиаторами и двумя увлажнителями, такой фитнесс не для слабонервных, честно говоря”, - добавила певица.

По ее словам, она занимается изнурительно, пять раз в неделю по часу, ей очень сложно, но именно этот метод сработал, и Шерил наконец похудела.

Кроме тренировок, певица старается пить сок сельдерея по утрам.

"Я недавно начала пить сок сельдерея. Увидела в Instagram информацию, что это якобы избавляет ото всех болезнетворных микроорганизмов. Решила попробовать, но я не всегда могу следовать строгому режиму. Если честно - это трудная миссия, встать и приготовить свежий сок, когда ты пытаешься накормить малыша в 7 утра", - отметила она.

Прошлым летом Шерил рассталась с отцом своего ребенка, бывшей звездой One Direction Лиамом, но они по-прежнему в хороших отношениях.

"Мы заботимся друг о друге, и у нас общий ребенок. Очень важно, чтобы у нас были очень здоровые, хорошие отношения", - сказала певица.

Напомним, похудевшая Шерил поразила поклонников своей стройной фигурой, когда выпустила новое сексуальное видео Let You на прошлой неделе.

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