Патронаж малышей до года: что нужно знать

Быть родителями не учат ни в школе, ни в университете. В то же время, забота о ребенке требует много знаний и умений. Чтобы родители почувствовали уверенность в своих действиях и получили всю необходимую информацию, был создан послеродовый патронаж. Обо всём, что включает в себя патронаж детей до 1 года, и на какие услуги может рассчитывать молодая мама, рассказала Каролина Любович, дитинолог, врач высшей категории " МС "Добробут".

Патронаж новорожденных

Слово "патронаж" с французского языка переводится как "покровительство". В этом и заключается суть патронажа – быть наставником и на первых порах помогать родителям заботиться о ребенке.

Патронаж новорожденных осуществляется педиатром или семейным врачом, которые проводят осмотры малыша (чаще - на дому) в первый месяц его жизни.

Первый визит происходит в 1-3 день после выписки из роддома. Врач знакомится с условиями жизни, собирает акушерский анамнез (спрашивает о протекании беременности и родов), уточняет информацию о проведении в роддоме вакцинаций и скрининговых исследований на генетическую патологию, выясняет, есть ли у ближайших родственников наследственные заболевания, серьезные аллергические реакции, вредные привычки.

После этого проводится комплексный осмотр ребенка. Особое внимание обращается на цвет кожных покровов и слизистых оболочек, состояние пупочной ранки. Проверяется мышечный тонус, оценивается двигательная активность и рефлексы новорожденных, состояние суставов. Специалист смотрит, нет ли стигм дисэмбриогенеза (небольших пороков развития, которые появляются в результате неблагоприятного воздействия вредных факторов на плод) и врожденных аномалий развития, а также, признаков недоношенности. Обязательно пальпирует пульс на бедренной артерии для исключения одного из серьезных врожденных пороков сердца - коарктации аорты.

После осмотра врач делает медицинское заключение и дает рекомендации о режиме, вскармливании (в том числе, правильности прикладывания к груди), уходе за ребенком. Рассказывает о профилактических вакцинациях (обязательных по графику Украины и рекомендованных дополнительных - например, от ротавирусной и пневмококковой инфекций), о профилактике травматизма и несчастных случаев.

Осмотр деток врачом проводится 2 раза на первом месяце жизни, затем ежемесячно до 1 года. Обычно после 1 месяца родители привозят ребенка в клинику.

С 6-и месяцев доктор дает рекомендации по введению ребенку прикормов.

В 9 месяцев рекомендуется сдать общий анализ крови с целью определения уровня гемоглобина как одного из показателей правильности введения прикормов.

Программа "Здоровье ребенка" от 0 до 1 года в МС Добробут

Дитинологи МС "Добробут" разработали специальную программу "Здоровье ребенка", рекомендованную для деток от 0 до 1 года. Эта комплексная программа помогает контролировать развитие малыша под тщательным наблюдением специалистов клиники.

Наблюдение ребенка в частной клинике имеет своих приятных особенностей.

У нас в поликлинике спокойная обстановка, красивые комфортные кабинеты с яркими динозавриками на стенах, уютная комнатка для кормления и отдыха.

Есть возможность записаться в приоритетном порядке к дитинологу на удобное время через мобильное приложение или, позвонив программным менеджерам.

Длительность первичной консультации - 45 минут, всех последующих – 30 минут.

Наши программные клиенты всегда, если есть необходимость, могут позвонить на выделенную "горячую линию", и их обязательно соединят с их врачом в его рабочие часы или с дежурным врачом в любое время суток.

Программный пакет состоит финансово из двух частей - фиксированной и депозитной. Есть три варианта с разным депозитным взносом. Депозит - это сумма, которую родители могут потратить в клинике на свое усмотрение. К примеру, использовать на оплату вакцинаций. Если в течение 1 года депозитная часть не использована, она "не сгорает", а остается на авансе у клиента. Кроме того, всем программным пациентам предоставляется скидка на все услуги клиники на период действия их программы.

Советы от дитинолога Каролины Любович

Прежде всего, найдите "своего" врача, которому вы будете доверять, который будет сопровождать Вашего ребенка, оценивать его развитие, возможные риски, давать профессиональные советы. Вам понадобится такой компетентный врач, как дитинолог. Это врач, который не станет, как "оператор", перенаправлять в любой ситуации маленького пациента к узким специалистам, а самостоятельно будет решать практически все вопросы. Дитинолог нацелен не лечить, а предупреждать заболевания, никогда не назначит лишние медикаменты и не порекомендует "нефизиологичные" способы лечения.

Грудное вскармливание является важной составляющей для здоровья и психологического комфорта малыша – никакие смеси, даже самые лучшие, не заменят на 100% грудное молоко.

Не вводите прикорм раньше 6 месяцев и не делайте этого самостоятельно – врач расскажет, как и в какой последовательности вводить необходимые продукты.

Вакцинации помогают предотвратить инфекции, опасные для жизни и здоровья ребенка, поэтому никакие страхи перед прививкой не оправдывают тех рисков, которым подвергаются непривитые дети!

В 99% случаев дети не нуждаются в приеме дополнительных витаминов и других добавок. Достаточно просто гулять на свежем воздухе, соблюдать температурный режим в помещении, поддерживать достаточную влажность, проветривать комнату, вовремя вводить необходимые прикормы. Исключением может стать разве что витамин Д, который, при необходимости, врач назначит ребенку, чаще - в осенне-зимний период.

Берегите себя! Маме нужно высыпаться, отдыхать, полноценно питаться, не придерживаясь ненужных жестких диет, и поменьше нервничать, так как ребенок прекрасно чувствует тревогу родителей. А профессионалы-дитинологи возьмут на себя большую часть ответственности за здоровье и развитие Ваших малышей.

Более детальную информацию узнавайте на сайте или у операторов колл-центра МС "Добробут".