Обсудим психосоматику ОРВИ, соплей и больного горла у детей.

Бытует миф, что частота и сложность простудных заболеваний у детей – проявление психосоматики. Конечно, психика влияет на здоровье! Но давайте не будем преувеличивать и мистифицировать. Читайте до конца, чтобы понять, как психосоматика работает с точки зрения науки.

Иммунная система является мультисистемой, от которой неотделима эндокринная и нервная системы, так что их следует рассматривать, как целое.

Что делают эмоциональный перегруз, конфликты и длительное напряжение с организмом ребенка? Правильно, истощают.

Истощение в свою очередь ослабляет защитные силы организма. Они недостаточно сопротивляются вирусам, которые, как мы знаем, обильно обитают в местах большого скопления детей.Однако процент психосоматических жалоб у детей и подростков не так велик - от 10 до 25%.

Как определить?

если заболевания с похожими симптомами повторяются часто и без видимых причин и без обнаружения явных проблем со здоровьем в других сферах;

симптомы развиваются быстро и так же быстро исчезают;

болезнь возникает параллельно с трудными событиями в жизни и конфликтами.

Для выявления психологических причин, спросите у ребенка:

1. Что он знает о своей болезни?

2. Что она для него значит?

3. Из-за чего/из-за кого он болеет?

Внимательно послушайте ответы, чтобы понять, нужно ли вмешательство психолога.

Но лучше профилактика!

Если у вашего ребенка сложный период, то:

Контролируйте сон ребенка. Только он позволяет восстановить силы организма, даже в случае стресса.

Избегайте переутомления следите, чтобы ребенок "не доходил до предела" из-за передоза гаджетами и пр.

Развививайте навыки общения ребенка и веру в себя. Чем лучше он умеет решать конфликты, тем меньше ему нужны болезни.

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