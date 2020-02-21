Опасные слова: психолог рассказала, какие фразы нельзя говорить детям

Многие из нас неоднократно слышали о том, что большинство трудностей в жизни взрослого человека (неуверенность в себе, сложности в отношениях, невозможность найти себя и т.д.) уходят корнями в детство.

Психотерапевт Лариса Россол говорит, что многие события из жизни и даже слова, которые мы часто слышали от близких людей в детстве, могут оставить свой неприятный отпечаток в виде психологической травмы. И этот "шрам", если его не выявить и не лечить длительными сеансами со специалистом, будет пакостить во многих сферах взрослой жизни, мешая построить карьеру, наладить семейные отношения и даже просто общаться с друзьями.

Оказалось, испортить жизнь своему же ребенку не так уж и сложно. "Детская психика очень шаткая и ранимая, потому даже брошенные сгоряча слова родителей могут засесть глубоко в подсознании и проявить себя спустя много лет", – предупредила Россол.

Эксперт рекомендует навсегда искоренить из своей речи некоторые слова и фразы, которые могут подпортить жизнь вашему ребенку. MedOboz расспросил о самых опасных из них.

Слова, сказанные даже не со зла, могут ранить на всю жизнь АиФ

"Ты все не так делаешь! Оставь, я сама!"

Дети часто бывают нерасторопны и неуклюжи, особенно если это касается какой-то новой для них деятельности. И родителей иногда это выводит из себя, от чего они в сердцах начинают высказывать раздражение в адрес малыша.

Однако психологи напоминают, что ребенку нужно время, чтобы освоить что-то новое и тем более научиться этой делать. А если вы берете инициативу в свои руки, вы лишаете его возможности обучаться. В перспективе же у малыша укрепляется мнение "Я не смогу этого сделать. Мне это не под силу".

В будущем такое устойчивое убеждение сказывается на их стремлении и способности учиться, развиваться и достигать целей.

"Ты плохой"

В моменты гнева родители не редко позволяют себя бросать фразы вроде "Ты плохой/ужасный" и т.д., переводя негативные действия ребенка в личности.

В результате, такие слова могут усугубить поведение малыша (я ведь и так плохой, так чего уж ограничивать себя), а также спровоцировать у него ряд психологических проблем, в том числе депрессивные и тревожные состояния.

Оптимальный вариант указать на негативные поступки - называть именно их плохими, при этом проговаривать, что ребенок на самом деле хороший и добрый. Например, "Ты разбил игрушку, это плохой поступок – теперь она ранена и горько плачет. Ты ведь умничка, давай ее вылечим". Вместе с тем не забывайте как можно чаще подчеркивать хорошее поведение малыша в течение дня: "Ты убрал игрушки – какой ты молодец", "Ты покормил котенка – это очень хороший и добрый поступок" и т.д.

"Если бы ты действительно любил меня…"

Подобные фразы относятся к манипуляциям со стороны родителей, и ставят под сомнение чувства ребенка. При этом независимо от цели, с которой они были сказаны, они формируют устойчивое чувство вины у малыша перед родителями, а в будущем, когда "укореняется" – уже у взрослого человека перед окружающими.

"Если не успокоишься, тебя заберет бабайка"

Сколько раз вы угрожали ребенку, что, если он не прекратит шалить, плакать или не ляжет спать, за ним придет "милиция, бабайка, котомышь и т.д."? Вспомнили? А теперь вычеркните все это из вашего общения с ним навсегда, пока не поздно.

Во-первых, подобные запугивания сиюминутно может и могут привести к желаемой цели (но раз-два, не больше), но при этому приведут к появлению у малыша тревожных состояний сейчас и, скорее всего, в будущем.

Во-вторых, это же может стать причиной испорченных доверительных отношений с родителями.

"Да я ради тебя от всего отказалась"

В сердцах родители могут высказать что-то вроде "Мы ради тебя пашем круглосуточно, а ты неблагодарный" или "Я из-за тебя от карьеры отказалась" и т.д. Цель подобный выражений зачастую пристыдить провинившегося ребенка, но в реальности они могу привести, опять же, к устойчивому чувству вины, которое лишит ребенка и собственного мнения, и уверенности в себе.

"Ты весь в своего папашу"

Особенно эта фраза популярна среди родителей, у которых не сложились отношения друг с другом. При этом, указывая на какие-либо недостатки ребенка, подчеркивая, что это характерная черта его второго родителя, вы даете малышу понять, что с ним что-то не так, как и с его папой/мамой.

В будущем это формирует неуверенность в себе и вносит свои негативные коррективы в различные сферы жизни, начиная от учебы и заканчивая личными отношениями.

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