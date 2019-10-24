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/ Mamaclub

Опасно для детей: 3 продукта, которые нельзя давать детям

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Здоровье деток во многом зависит от питания. Потому родители стараются кормить ребенка как можно лучше и полезнее.

Еще бы, ведь именно от качества рациона (точнее от полезных компонентов, которые вместе с ним попадают в организм) зависит, насколько хорошо сформируются все органы и системы, и насколько хорошо они будут справляться со своими функциями.

Но не все полезное для взрослых является таковым для детей. Некоторых продуктов стоит вовсе избегать в меню малыша вплоть до 6-7-летнего возраста.

MedOboz разузнал у своего эксперта, педиатра Елены Кобылинской, чего стоит избегать при кормлении малышей.

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Морепродукты и рыба

Эти продукты бесспорно полезны, ведь являются богатым источником омега-3 жирных кислот, йода и других полезных компонентов, которые способствуют развитию здоровой сердечно-сосудистой и нервной систем. К тому же и рыба, и морепродукты очень сытны, и при этом не перегружают пищеварение.

Поэтому родители рады стараться накормить ребенка вкусными рыбными полуфабрикатами вроде маринованной красной рыбы, икры, а также креветкам или мидиями.

Но вместе с полезными веществами ребенок рискует получить порцию опасных бактерий, которые поселяются в морских питомцах (при фабричной обработке они не всегда погибают). Для взрослого человека последствия будут не тяжелыми, максимум легкое несварение, а вот для ребенка такой контакт чреват сильным отравлением.

Более того, некоторые виды рыб и морепродуктов относятся к высокоаллергенным, потому могут спровоцировать у ребенка неприятные иммунные реакции.

Если вы все-таки считаете, что без рыбы маленькому ребенку никак, то покупайте только свежую и у проверенных поставщиков, и готовьте при высоких температурах.

Ребенок за обедом

Ребенок за обедом

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Грибы

Многие родители, обожающие грибы, приобщают детей к блюдам из них. И если для взрослых это полезный источник белка, необходимого для построения клеток, то для детей это очень тяжелый для пищеварения продукт.

К тому же грибами можно серьезно отравиться. И речь не об условно-съедобных или ошибочно собранных ядовитых. Дело в том, что грибы, подобно губке, впитывают в себя любые токсические вещества, металлы и прочие опасные компоненты, содержащиеся в почве или воздухе. Для ребенка даже маленькая порция такого "коктейля" обернется тяжелой интоксикацией (признаки - скачок температуры, рвота, головная боль, потеря сознания и пр.).

Так что с грибами знакомьте ребенка, когда он подрастет.

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Арахис

Детям нужны орехи – это факт, ведь этот вкусный продукт богат жирами, витаминами и микроэлементами.

Но не все они полезны для детей. Так, один из самых любимых малышами его видов – арахис – может быть опасным.

Главная причина, почему ребенку не стоит давать этот продукт в раннем возрасте– вероятность развития сложной аллергии, поскольку этот орех содержит особый белок, провоцирующий острые реакции иммунитета. Первыми себя проявят дерматит, зуд кожи и заложенность носа, а вот позже после постоянного употребления арахиса могут появиться приступы удушья и т.д.

Поэтому лучше подкармливать ребенка более лояльными к неокрепшему организму орехами - кешью, фундук, миндаль, кедровыми или грецкими).

Ранее OBOZREATEL рассказывал, как приучить ребенка есть овощи.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Теги
питание дети
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