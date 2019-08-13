"Ребенок ленится – я кричу на ребенка – родственники кричат на меня, что я кричу на ребенка – родственники кричат на ребенка – я кричу на родственников, что они кричат на ребенка…" – рассмотрим круговорот раздражения в жизни молодых мам!

Ничто не берется из ниоткуда. Ничто никуда не девается.

Гнев – это энергия. Если ее вовремя не израсходовать, она израсходует вас.

Гнев – это знак. И если вы не читаете знаки, они становятся все громче.

Гнев – это желание. Если вы его не удовлетворили, то оно превращается в яд.

Я выделила 5 основных оттенков гнева, которые чаще всего встречаются у молодых мам:

Истощенный гнев – нервная система имеет свой ресурс. Потратили его – стрессоустойчивость падает, раздражает даже помада тети Маши, не то что собственный ребенок, когда не хочет есть брокколи.

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Подавленный гнев – если вы долго терпите раздражение интенсивностью 2 балла, то рано или поздно вы взорветесь на все 10. Даже если ребенок просто мимо проходил. Если только вы не словили дзен и не питаетесь праной.

Перфекционистский гнев – яркий аксессуар хороших девочек! Если у вас комплекс отличницы, значит, в базовой прошивке встроено много "надо". Ребенок плевать хотел на ваши "надо" и "так правильно", а значит, часто их нарушает. Ваша защита – крик.

Бессильный гнев – не справляетесь с ребенком, не готовы искать подход, выход есть! Легким движением руки бессилие превращается в… насилие! Крики! Наказание! Уж как есть.

Тревожный крик – если в детстве вы переслушали страшилок, то каждый раз, когда ребенок катится с горки, у вас внутри звучит "отдай сердце!" Крик – защитная реакция. Ну, правильно, не надо пугать маму!

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Не хочу вас расстраивать, но есть еще нарциссический, смещенный, шизоидный, демонстративный, паранойяльный, навязанный, виноватый, травматичный и много-много других видов простого материнского гнева!

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