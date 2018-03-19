Одна вода: что произойдет, если на 10 дней отказаться от кофе и соков

Вода, бесспорно, нужна. Но пить только воду скучно и не вкусно. Потому часто вместо воды мы пьем соки, кофе, чай и т.д.

А что, будет, если на 10 дней полностью отказаться от любых напитков, оставив только чистую негазированную воду? Ответ подсказали медики.

Вы похудеете

Вода не содержит калорий, в отличие от остальных напитков, которых вы наверняка пьете достаточно много. Потому ваша суточная норма калорий существенно снизится.

Кроме того, чистая вода способствует очищению организма от шлаков и токсинов, что еще больше способствует потере именно лишних килограммов.

А еще вода помогает унять аппетит, потому за обедом вы будете съедать намного меньше.

Ваш метаболизм ускорится

Вода способствует ускорению процесса обмена веществ. Потому чем больше именно чистой воды вы выпиваете, тем лучше ваш метаболизм. А это и залог стройной фигуры, и красивая кожа, и ощущение легкости.

Вы отметите "просветление"

Вода помогает поддерживать баланс жидкости в организме. А это в первую очередь отражается на нервной системе в целом, и на работе мозга в частности. Потому мысли станут свежее, реакции – быстрее, а настроение пойдет на взлет.

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