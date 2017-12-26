Одна на миллион: темнокожая женщина родила уникального ребенка

Темнокожая Софи и её белый партнёр Кристофер Перкинс стали родителями белокожей и голубоглазой девочки Тиары.

Как пишет Лайф.ру, сперва они думали, что волосы и кожа девочки потемнеют с возрастом, но этого не произошло. Теперь просто невозможно заподозрить африканское происхождение четырёхлетней Тиары.

"Я была потрясена, когда она родилась. Я действительно сказала акушерке: "Она моя?" Я просто не могла понять, почему она такая бледная и голубоглазая", - говорит Софи Блейк.

Врачи утверждают, что шансы появления такого ребёнка, как Тиара, — один на миллион. И это невероятное совпадение очень усложняет жизнь Софи — окружающие просто не могут поверить, что перед ними мать и дочь.

"Я не могу пройтись с дочкой по улице без чьих-либо комментариев. Люди просто не верят, что Тиара — моя маленькая девочка", - говорит мама.

У Тиары есть старшая сестра Донче, рождённая Софи от чернокожего мужчины. С возрастом Тиара начинает всё чаще задумываться о том, почему она так не похожа на маму и сестру, и задаёт своим близким вопросы. Но, несмотря на различный цвет кожи, Тиара очень похожа на членов своей семьи по характеру. Софи надеется, что их история научит людей обращать меньше внимания на расовые признаки.

"Когда люди узнают нас получше, они говорят, что мы очень похожи. И пусть я предвзята, как и любая мама, я считаю, что моя дочь очень красива, и горжусь ею", - добавляет она.

Как ранее сообщал "МедОбоз", у американской пары родился ребенок, который вырос из эмбриона, замороженного 24 года назад.