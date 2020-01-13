Одевайте правильно: врач рассказала, чем чревато излишнее кутание малышей

Погода этой зимой, мягко говоря, "интересная": то тепло, то морозит, при чем за день температура может колебаться в пределах 10 градусов. Потому подбирая одежду для прогулки с малышом, не всегда можно угадать с правильным комплектом.

"Принцип "укутать потеплее" в такую погоду не работает. Важна мера, ведь терморегуляция у младенцев очень слаба, потому мамочкам нужно быть особенно осторожными, и постоянно контролировать состояние малыша, чтобы не допускать перегрева или переохлаждения. Иначе полезна прогулка может обернуться ухудшением самочувствия ребенка и затяжной болезнью", – объяснила читателям MedOboz педиатр-неонатолог Елена Шевчук.

В одежде принцип "чем больше, тем лучше" не работает 9 месяцев

По словам врача, контролировать ребенка нужно каждые 20-30 минут. "Прогулку можно смело продолжать, если у ребенка розоватые щеки (это признак хорошей циркуляции крови, а не того, что ему жутко холодно), прохладные (но не ледяные) носик, щечки и кисти, а также когда малыш веселый и активный", – отметила педиатр.

А вот признаком того, что малышу холодно, и пора идти греться, являются покрасневший нос и побледневшие щеки, холодная переносица, шея и запястья, а также снижение активности ребенка.

"Также нужно срочно идти домой и раздеть малыша, если у него появились признаки перегрева (такое может случиться, когда мама для подстраховки одела ребенка, как на лютый мороз – например, в комбинезон на меху и синтепоне, и колготы-штаны и кофты-свитера под низ). Перегрев у малышей выдают излишнее возбуждение, капризность, горячие лицо и руки, красные (иногда бордовые) щеки, влажный лоб, шея, руки и спина", – советует врач.

Как уже говорилось, замерзшего или перегревшегося малыша нужно срочно уводить домой и там помочь ему поскорее прийти в норму – "остыть" или согреться. Так, если малыш вспотел, переоденьте его в легкую сухую одежду, если замерз - дополнительно наденьте на него махровый комбинезон, халат или укутайте в теплый плед.

"Если проигнорировать эти состояния, то перегрев может обернуться скачком температуры тела до 39-40 градусов, нарушением дыхания и головной болью, а переохлаждение – простудными состояниями (опять же, начнется лихорадка, появится кашель, насморк, боль в горле и пр.)", – подчеркнула Шевчук.

Эксперт также предупредила мам, которые любят излишне кутать и одевать на ребенка много одежды, игнорируя температурные показатели. По ее словам, это будет чревато психологическими проблемами малыша в будущем. "Психологи уже давно нашли связь между "кутаньем" в детстве и стеснительностью, робостью и неадекватной самооценкой во взрослой жизни", – подытожила доктор.

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