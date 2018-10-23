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Ольга Товпеко
Ольга Товпеко
ПсихологВсе статьи автора

О женщинах, которые жалеют о материнстве

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Сегодня запрещенная тема. Читали истории матерей на BBC, которые жалеют, что родили ребенка?

Любовь к ребенку не прилагается автоматически, согласны? Но что если она не приходит очень долго или так и не приходит вообще? Об этом стесняются говорить вслух. Но давайте узнаем, как много мам на самом деле сталкиваются с этим?

Героини статьи на bbc – 5 женщин из России и Великобритании – рассказали, каково это втайне раскаиваться о своем материнстве. Их посыл звучит так: "Если бы я знала, что меня ждет, никогда бы не завела детей".

Елена из Петербурга связывает материнство с ощущением клетки и фактическим запретом на себя. "В нашей культуре, когда рождается ребенок, женщина теряет право на себя и становится обслуживающим персоналом в режиме 24/7. И физически, и эмоционально".

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А если тебе это не по душе, то можно услышать в свой адрес: "А зачем тогда рожала?"

Как будто нет права уставать. Нет права на свои желания. "А самое страшное, что общая бытовая замученность не дает возможности даже вспомнить о своих желаниях, и в какой-то момент ты просто перестаешь хотеть".

Джой, родившая 20 лет назад, довольно скоро поняла, что не хочет быть матерью. "Все говорят о дикой сказочной любви, которую испытывают после рождения ребенка, но я не чувствовала ничего такого. Я чувствовала только огромную ответственность". И потом: "Кажется, у меня нет способности быть любящей, доброй и теплой".

Дальше Джой пишет: "Было бы по-настоящему здорово, если бы женщины стали честными с самими собой… Не стыдитесь того, чтобы встать и сказать: "Я не из тех, кто хочет стать матерью. Я не хочу детей".

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Какие причины опустошения у мам?

Изоляция от детей! Многие мамы говорят, что первый ребенок, которого они держали на руках – их собственный. Мы без понятия, как устроены дети. Цитата из той же статьи Марии из Москвы: "Я думала, что когда в моей жизни появится младенец, я буду готовить супер-полезные дефлопе с ягодами асаи, а ребенок будет спать и не отсвечивать, а если проснется, то будет смотреть на мобиль крутящийся, потом я его положу на развивающий коврик на живот, и он будет лежать и говорить "агу-агу".

Завышенные требования. Раньше, чтобы быть хорошей матерью, нужно было, чтобы просто твой ребенок выжил. Вспоминаю свою прабабку, у которой из 15 детей выжило 5! Сейчас ты должен учесть все: от физического до эмоционального развития. Требования к матерям нереальны и нездоровы.

Раны, вынесенные из собственного детства. У каждой из нас есть свои "когда я стану мамой, я никогда не буду" или "я сделаю все, чтобы мой ребенок не испытал эту боль". Но встроенную на подкорку модель криков или игнорирования никто не отменял. И два мира вступают в бой внутри одной мамы.

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Но! Нелюбовь к ребенку и желание от него спрятаться – не приговор. Это состояние, когда нечего дать, потому что опустошен. Как сказала моя подруга: "Сын ищет моего тепла, но черпает по сухому!"

Однако, перейти из ощущения обделенной и используемой, в разряд дающей и наполненной вполне реально! Как? Моя глубинная программа Живое воспитание для этого и создана. В ЖВ эту работу мы ведем через Внутреннего ребенка.

Это он чувствует себя обделенным и плачущем, где-то в чулане нашей души. Это его нужно утешить и успокоить. Это ему нужно вернуть право на свои чувства. И только, когда внутри мамы счастлив ее Внутренний малыш, она может давать любовь, не опустошаясь.

Блог

Читайте на OBOZREVATEL, как вырастить из ребенка нытика и пессимиста?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Ольга ТовпекоОльга Товпеко
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Психологиядетиженщиныздоровье
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Источник:Ольга Товпеко
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