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Анна Блинкова
Анна Блинкова
Психолог, репродуктологВсе статьи автора

О моей работе репродуктивного психолога

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Небольшой бэкстейдж моей работы.

Недавно меня кто-то из подписчиц спрашивал, понимаю ли я, о чем пишу, рассуждая о бесплодии и ЭКО? Да, понимаю, в том числе, потому что это было и в моей личной истории.

Пять лет бесплодия, лапароскопия, эндометриоз, резекция яичников, длительная гормональная терапия, низкий АМГ, показание к ЭКО, бедный ответ в протоколе, две неудачных попытки (не было имплантации).

В итоге, я все бросила и пошла на терапию, а через два года случайно обнаружила, что беременная.

Сегодня моему сыну почти 3 года. Да, я знаю, о чем пишу, потому что сама через это все прошла и проплакала. И знаю как и чем помогает психотерапия.

Есть такое выражение - "сапожник без сапог". Так вот у психотерапевта такого не должно быть никогда. Психолог работает в первую очередь собой, своим сердцем, своим внутренним инструментом души, и этот инструмент должен быть чист и правильно настроен.

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Поэтому важно прорабатывать свои личные проблемы, мешающие качественной работе. И у меня есть свой личный психотерапевт, с которым я работаю на постоянной основе. Я всегда говорю - хороший психолог своим собственным примером показывает как он хорошо работает. Если психолог выглядит так, что хочется его обнять и плакать - это плохой психолог, бегите от него!

Я никогда не смогла бы быть успешным психотерапевтом в области репродуктивного здоровья, если бы сама не прошла все стадии бесплодия и не имела бы результата - своего материнства.

По мимо личного моего опыта, конечно у меня серьезная психологическая база (университет Санкт-Петербурга, институт Гештальт терапии в Москве). Психотерапевт - это вечный студент, как я говорю. Я ежегодно участвую в научно-практических конференциях, посещаю семинары зарубежных психотерапевтов, учусь на мастерклассах коллег по цеху, осваиваю новые методики.

А ещё я просто очень люблю свою работу! Особенно вдохновляют ваши позитивные весточки.

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Анна БлинковаАнна Блинкова
Источник
Источник:https://www.instagram.com/talktodoc/
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Свистуненко Георгій
Свистуненко Георгій
Негативная весточка. Прикрываться громкими названиями ущербных учебных заведений означает сомневаться в своих достижениях. Или кто вам доктор?
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