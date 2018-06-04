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Юлия Левковская
Юлия Левковская
Психолог, коучВсе статьи автора

"Никто и никому ничего не должен"

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Справедливо полагать, что если супруг ничего не должен по отношению к вам и к детям, то и вы ничего не должны! Верно!?

Если никому и ничего недолжные партнёры создают союз, то что может получиться в итоге?

Каждый живёт своей жизнью, как в фильме "Девчата" "хочу халву ем, хочу пряники": хочу полететь куда-то заграницу с друзьями-лечу, хочу переспать с коллегой-сделано, хочу послать на 3 веселых буквы своего любимого - done, хочу ударить - не вопрос, не хочу готовить ужин/убирать квартиру/гладить рубашки/прибивать картину/ремонтировать/оплачивать счета - не делаю...

Как считаете, такой формат отношений - это семья? Долго так протянут оба? Счастье двоих партнёров будет достигнуто?

Думаю, что вряд ли!

Почему в странах бывшего СССР женщины полагают, что они имеют какие-то обязательства перед своей семьёй, а в ответ не должна ничего требовать? В чём здесь равноправие, о котором все так громко кричат? В чем здесь справедливость? Где здесь самоуважение?

Когда люди строят отношения, рожают детей, они о чём-то договариваются, распределяя зоны ответственности каждого - это конечно в идеале делать на старте! И потом каждый из них главный за то, под чем "подписался"!

Если вы живёте с мыслью, что вы никому ничего не должны и вам никто ничего не должен, то вы просто неправильно истолковали эту фразу психолога, который пытался вам объяснить, что счастливым вас никто делать не должен, в этом направлении трудитесь сами! Но не стоит расшифровывать эти слова, как полный отказ взятия ответственности за свои решения! А выбор партнера по жизни, рождение ребёнка - это ваше решение, так что берите ответственность за него!

А если не готовы, то используйте презервативы, правую руку для мастурбации, повара для ужина и ... не лезьте в зрелую жизнь, пока не "выросли"!

"Мы в ответе за тех, кого приручили" - люблю эту фразу!

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Автор
Юлия ЛевковскаяЮлия Левковская
Тема
Возрастная психология
Объекты
ПсихологияОтношенияздоровье
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