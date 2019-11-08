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/ Mamaclub

"Никакого насилия!" Комаровский раскрыл секрет купания ребенка

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Для того, чтобы ребенок не плакал во время купания, не нужно применять никакого насилия. Также важно подобрать удачное время суток, температуру воды и даже интенсивность освещения в ванной комнате.

Об этом сообщил известный врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. По его словам, плач малыша во время принятия ванн – частое явление.

"Главное правило детского купания остается неизменным: никакого насилия, удовольствие для всех", – написал врач.

Комаровский раскрыл секрет купания ребенка

Комаровский раскрыл секрет купания ребенка

Комаровский назвал несколько важных факторов, которые можно изменить, чтобы ребенок не плакал:

  • Время суток: можно купать не поздним вечером, а чуть раньше, или же утром, днем.

  • Время по отношению к еде: не за час до приема пищи, а через час после.

  • Температура воды: как правило, речь идет о том, чтобы сделать ее более теплой. Важно начинать купание с воды той температуры, которая не вызывает у ребенка отрицательных эмоций.

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  • Интенсивность освещения ванной комнаты: как правило, ее следует уменьшить.

  • Также важна личность того, кто купает ребенка. Дело в том, что часто встречается ситуация, когда с мамой ребенок плачет, а с папой или старшим братом – нет.

  • Еще один возможный вариант избегания истерики в ванной – совместное купание.

Главное правило детского купания остается неизменным: никакого насилия, удовольствие для всех. Ситуация, когда ребенок плачет именно во время купания, возникает совсем не редко и удовольствием однозначно не является. ⠀ Изложенные ниже советы позволят вам осуществить определенные изменения в процедуре купания. С высокой степенью вероятности хоть что-то поможет, после чего ежедневное детское купание станет приятным для всех членов семьи. ⠀ Начинайте купание с воды той температуры, которая не вызывает у ребенка отрицательных эмоций. Плачет при 32 °С, но улыбается при 35 °С — нет проблем, начинайте с 32! Но после благополучного и спокойного погружения активизируйте скорость остывания воды — сделать так, чтобы в ванну постоянно тонкой струйкой бежала холодная вода. ⠀ Изменение определенных организационных параметров купания также может помочь. Пробуйте, экспериментируйте! ⠀ Что может быть изменено: ⠀ 🔷 время суток — купайте не поздним вечером, а вечером ранним, или утром, или днем; ⠀ 🔷 время по отношению к еде — купать не за час до еды, а через час после еды; ⠀ 🔷 температура воды — как правило, речь идет о том, чтобы сделать воду более теплой; ⠀ 🔷 интенсивность освещения ванной комнаты — как правило, ее следует уменьшить; ⠀ личность того, кто купает ребенка, — удивительно часто встречается ситуация, когда с мамой ребенок плачет, а с папой или старшим братом — нет. ⠀ Еще один вполне возможный вариант профилактики плача в ванной — совместное купание: предварительно вымытую маму погружают в ванну, после чего туда же добавляют дитя… ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского "365 советов на первый год жизни вашего ребенка". Информацию о книге вы можете найти на сайте komarovskiy.net/knigi ⠀ #докторкомаровский #дети #родительство #купание #плач #вода #365советовЕОК

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал, что не нужно заставлять ребенка есть все, что было положено на тарелку. Дело в том, что избыток пищи приносит намного больше проблем со здоровьем, нежели умеренный дефицит.

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Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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