"Никакого насилия!" Комаровский раскрыл секрет купания ребенка

Для того, чтобы ребенок не плакал во время купания, не нужно применять никакого насилия. Также важно подобрать удачное время суток, температуру воды и даже интенсивность освещения в ванной комнате.

Об этом сообщил известный врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. По его словам, плач малыша во время принятия ванн – частое явление.

"Главное правило детского купания остается неизменным: никакого насилия, удовольствие для всех", – написал врач.

Комаровский раскрыл секрет купания ребенка

Комаровский назвал несколько важных факторов, которые можно изменить, чтобы ребенок не плакал:

Время суток: можно купать не поздним вечером, а чуть раньше, или же утром, днем.

Время по отношению к еде: не за час до приема пищи, а через час после.

Температура воды: как правило, речь идет о том, чтобы сделать ее более теплой. Важно начинать купание с воды той температуры, которая не вызывает у ребенка отрицательных эмоций.

Интенсивность освещения ванной комнаты: как правило, ее следует уменьшить.

Также важна личность того, кто купает ребенка. Дело в том, что часто встречается ситуация, когда с мамой ребенок плачет, а с папой или старшим братом – нет.

Еще один возможный вариант избегания истерики в ванной – совместное купание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал, что не нужно заставлять ребенка есть все, что было положено на тарелку. Дело в том, что избыток пищи приносит намного больше проблем со здоровьем, нежели умеренный дефицит.

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