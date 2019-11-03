"Не заставляйте!" Комаровский раскрыл важный момент в питании ребенка

Не нужно заставлять ребенка есть все, что было положено на тарелку. Дело в том, что избыток пищи приносит намного больше проблем со здоровьем, нежели умеренный дефицит.

Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. По его словам, "синдром чистой тарелки" – это состояние, характеризующее реакцию взрослых на то, удалось ли ребенку доесть предложенную порцию еды, или нет.

"Доел и показал чистую тарелку – все счастливы. Не доел – огорчение, шум, суета, попытки докормить, поиск болезней", – отметил врач.

Комаровский раскрыл важный момент в питании ребенка

По его мнению, важно не забывать о том, что одна из главных проблем человечества – ограничение двигательной активности в сочетании с избыточным количеством не очень полезной пищи.

"Вы совершенно не заинтересованы в том, чтобы ребенок ел много и в обязательном порядке доедал все то, что любящие взрослые положили в тарелку/налили в чашку. Избыток пищи порождает многократно больше проблем со здоровьем, чем ее умеренный дефицит", – написал Комаровский.

Он дал несколько важных советов для родителей:

Не надо хвалить ребенка за съеденную еду. ⠀

Не стоит настаивать на обязательном доедании и демонстрации пустой тарелки или дна чашки.

"Если еда все время остается – значит, что проблемы не у ребенка, а у тех, кто его кормит", – подытожил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал, что не нужно волноваться, если ребенок не хочет есть молочные продукты и из-за этого не получает достаточно кальция и белка. Дело в том, что источниками этих полезных элементов могут стать овощи, фрукты, рыба, мясо и яйца.

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