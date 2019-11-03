"Не заставляйте!" Комаровский раскрыл важный момент в питании ребенка

Не нужно заставлять ребенка есть все, что было положено на тарелку. Дело в том, что избыток пищи приносит намного больше проблем со здоровьем, нежели умеренный дефицит.
Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. По его словам, "синдром чистой тарелки" – это состояние, характеризующее реакцию взрослых на то, удалось ли ребенку доесть предложенную порцию еды, или нет.
"Доел и показал чистую тарелку – все счастливы. Не доел – огорчение, шум, суета, попытки докормить, поиск болезней", – отметил врач.
Комаровский раскрыл важный момент в питании ребенка
По его мнению, важно не забывать о том, что одна из главных проблем человечества – ограничение двигательной активности в сочетании с избыточным количеством не очень полезной пищи.
"Вы совершенно не заинтересованы в том, чтобы ребенок ел много и в обязательном порядке доедал все то, что любящие взрослые положили в тарелку/налили в чашку. Избыток пищи порождает многократно больше проблем со здоровьем, чем ее умеренный дефицит", – написал Комаровский.
Он дал несколько важных советов для родителей:
Не надо хвалить ребенка за съеденную еду. ⠀
Не стоит настаивать на обязательном доедании и демонстрации пустой тарелки или дна чашки.
"Если еда все время остается – значит, что проблемы не у ребенка, а у тех, кто его кормит", – подытожил врач.
Синдром чистой тарелки — это состояние, характеризующее реакции взрослых на то, удалось ребенку доесть предложенную вами порцию еды или нет. ⠀ Доел и показал чистую тарелку — все счастливы. Не доел — огорчение, шум, суета, попытки докормить, поиск болезней. ⠀ Именно сейчас вы формируете у ребенка пищевые привычки, обучаете его правилам пищевого поведения. Не забывайте о том, что острейшая проблема цивилизованного человечества — ограничение двигательной активности в сочетании с избыточным количеством далеко не самой полезной еды. Вы совершенно не заинтересованы в том, чтобы ребенок ел много и в обязательном порядке доедал все то, что любящие взрослые (которым, разумеется, ничего не жалко) положили в тарелку/налили в чашку. Избыток пищи порождает многократно больше проблем со здоровьем, чем ее умеренный дефицит. ⠀ ☝ Не надо хвалить ребенка за съеденную еду. ⠀ ☝ Не надо настаивать на обязательном доедании и обязательной демонстрации пустой тарелки или дна чашки. Больше не хочешь? Ну и молодец! ⠀ 👉 Если еда все время остается — значит, проблемы не у ребенка, а у тех, кто его кормит. Ваши представления о "правильной порции" не соответствуют потребностям вашего ребенка. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского "365 советов на первый год жизни вашего ребенка". ⠀ #докторкомаровский #365советов #питаниеребенка #еда #синдромчистойтарелки #дети
Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал, что не нужно волноваться, если ребенок не хочет есть молочные продукты и из-за этого не получает достаточно кальция и белка. Дело в том, что источниками этих полезных элементов могут стать овощи, фрукты, рыба, мясо и яйца.
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