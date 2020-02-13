"Не запрещайте детям кричать": эксперт дала важные советы родителям

Похищение и исчезновение детей, увы, не редкость в наше время. И чтобы снизить вероятность трагедии, эксперты рекомендуют больше внимания уделять вопросам воспитания и безопасности.

"Невозможно посчитать, сколько раз мне приходилось "сопровождать" одиноких школьников, пока они сами шли по улице, находясь от них на расстоянии. В школу, из школы, на кружок или на занятия в бассейн - да куда угодно. Поэтому про безответственность распространяться не стану, как и про адекватность", – написала у себя в Facebook советник по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская.

В своем посте эксперт подчеркнула тот факт, что многие взрослые запрещают детям кричать, громко разговаривать, выражая эмоции или отстаивая свою правоту.

"Все эти люди вообще не задумываются о том, что своими запретами лишают ребенка шансов спасти свою жизнь", – отметила Лизвинская.

Она пояснила, что любой громкий звук в животном мире – способ привлечь внимание. Нужна помощь – сообщи об этом громко.

Часто крик – единственная возможность спастись 24

"Единственный доступный и максимально естественный способ для детеныша привлечь внимание – это издать громкий звук. Что делают дети в тот момент, когда чувствуют тревогу или опасность? Плачут и криком зовут родителей. И это нормально. Это значит, что адекватный родитель, услышав крик, придёт на помощь", – отметила она, добавив, что многие родители и взрослые совершают ужасную ошибку, запрещая детям кричать, при чем всегда и везде.

Вполне логично, что в определенный момент в ребенке "отключается" этот ценнейший навык, дар тысяч поколений наших выживших, благодаря ему, предков. "Да, это мешает взрослым. Да, это утомляет родителей. Да, это дискомфорт для окружающих. Но это не проблема ребёнка. В этих ситуациях ребенок - это просто ребёнок, а взрослые на то и взрослые, чтобы понимать происходящее", – добавила эксперт и подчеркнула, что именно умение закричать, привлечь внимание и позвать на помощь спасает жизнь.

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Также Лизвинская дала несколько советов, которые помогут предотвратить потерю ребенка:

– выбирайте яркую одежду для малыша – она повысит вероятность быстро его обнаружить среди людей;

– всегда держите его в поле вашего зрения;

– ребенок всегда должен идти перед вами, а не сзади вас;

– всегда держите его за руку (чем младше возраст ребенка, тем крепче вы его держите, а не он вас);

– в транспорт старайтесь заходить одновременно или чтобы ребенок заходил раньше вас;

– старайтесь заходить на передние двери в транспорте;

– учите ребенка кричать "Мама!" или "Папа!", когда он вас не видит.

– напоминайте, что плохим и злым может быть совершенно любой человек - ребенок, подросток, женщина, бабушка и дедушка;

– не ругайте малыша, если что-то пошло не так. Объясняйте подробности – это важно для понимания всей ситуации ребенком. Из вас двоих вы – взрослый и вы точно справитесь, а он – ребенок!

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