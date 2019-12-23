Названы "полезные" ритуалы, которые калечат малышей

Каждая мама желает только лучшего своему ребенку. Потому и делает все возможное, чтобы карапуз рос здоровым и крепким.

Часто стараясь сделать как можно лучше, мамы пересекают черту, совершая "псевдополезные" для маленьких детей ритуалы здоровья.

Педиатр Елена Шевчук рассказала читателям MedOboz, что может причинить серьезный вред ребенку вместо предполагаемой пользы.

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Закаливание холодной водой

Закаливание полезно для организма, но к этой процедуре нужно подходить плавно и с умом. Так, до готовности окунаться в прорубь или обливаться ледяной водой должны порой пройти года пошаговой подготовки, иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Некоторые же родители уверены, что организм ребенка умеет быстро адаптироваться, и с каждой "шоковой" прохладительно-водной процедурой иммунитет малыша будет только крепнуть, и он будет меньше болеть ОРВИ, ангинами и пр. Потому без угрызений совести окатывают младенцев ледяной водой и даже окунают в прорубь.

Однако эксперт настаивает: терморегуляция у детей, тем более у новорожденных, очень далека от совершенства, и такая "закалка" будет чревата минимум переохлаждением и началом воспалительных процессов. Что еще хуже – в момент такого обливания или окунания у ребенка происходит сильнейший спазм сосудов, что чревато тяжелыми необратимыми последствиями.

Раннее приучивание к горшку

Ни один, даже самый дорогой, подгузник не может гарантировать сухость и комфорт младенцу, от чего на нежной и чувствительной коже часто появляется сыпь, раздражение и даже язвочки.

Чтобы поскорей избавить ребенка от таких страданий, родители чуть ни с первого месяца начинают высаживать малютку над горшком – якобы так у ребенка быстрее вырабатывается рефлекс мочеиспускания, и он раньше начинает "ходить" на горшок.

Как объяснила педиатр, в действительности контроль мочеиспускания у детей начинает формироваться минимум с полугода, потому все старания родителей не сотворят чудо. Вместе с тем, раннее высаживание приведет к нарушению позвоночника и тазобедренных суставов ребенка, поскольку его слабые суставы, кости и мышцы еще не готовы к нагрузкам, которые создаются при сидении.

Ежедневная динамическая гимнастика

Еще один опасный "здоровый" ритуал для малышей – экстремальная динамическая гимнастика. Сторонники этого действия говорят, что она учит ребенка лучше ориентироваться в пространстве, укрепляет и разрабатывает мышцы и суставы, благодаря чему малыш начинает раньше ходить, а также укрепляет нервную систему и вестибулярный аппарат.

Однако мнение врачей на этот счет неоднозначно. Так, педиатры настаивают, что такие упражнения приводят к перерастяжению связок, и в будущем, когда малыш начнет ходить и бегать, и он будет подвержен реальным физическим нагрузкам (движение, вес), это чревато частыми травмами в виде вывихов и растяжений.

Кроме того, во время первых тренировок, когда малыша перекручивают, держат вниз головой и подбрасывают, он переживает мощный стресс, который приводит к повышенной тревожности в сознательном возрасте.

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