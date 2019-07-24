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Названа самая полезная диета для беременных

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Снизить риск метаболических осложнений при беременности поможет средиземноморская диета.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что этот тип питания способствует меньшей вероятности развития гестационного диабета и снижению веса матери, сообщает La Repubblica.

В исследовании приняли участие 1252 беременных женщины с метаболическими факторами риска. Группа из 627 участниц соблюдала средиземноморскую диету с большим количеством фруктов и овощей, оливкового масла, цельного зерна и бобовых, умеренным, но регулярным потреблением рыбы, низким потреблением мяса. Оставшиеся 625 беременных (контрольная группа) получали только общие советы по питанию в соответствии с британскими рекомендациями.

Названа самая полезная диета для беременных

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В конце беременности женщины первой группы в среднем набирали всего 6,8 кг по сравнению с 8,3 кг в контрольной группе. Кроме того, для женщин, которые придерживались средиземноморской диеты, риск развития диабета во время беременности был на 35% ниже, чем в группе контроля.

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Названа самая полезная диета для беременных

Иллюстрация

Как сообщал MedOboz, рыба и морепродукты являются важной частью сбалансированного рациона будущих мам. Это подтверждается обновленными рекомендациями регулирующего органа США.

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Тема
женское здоровье
Место
Англия
Теги
беременность диета
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