Названа самая полезная диета для беременных

Снизить риск метаболических осложнений при беременности поможет средиземноморская диета.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что этот тип питания способствует меньшей вероятности развития гестационного диабета и снижению веса матери, сообщает La Repubblica.

В исследовании приняли участие 1252 беременных женщины с метаболическими факторами риска. Группа из 627 участниц соблюдала средиземноморскую диету с большим количеством фруктов и овощей, оливкового масла, цельного зерна и бобовых, умеренным, но регулярным потреблением рыбы, низким потреблением мяса. Оставшиеся 625 беременных (контрольная группа) получали только общие советы по питанию в соответствии с британскими рекомендациями.

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В конце беременности женщины первой группы в среднем набирали всего 6,8 кг по сравнению с 8,3 кг в контрольной группе. Кроме того, для женщин, которые придерживались средиземноморской диеты, риск развития диабета во время беременности был на 35% ниже, чем в группе контроля.

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Как сообщал MedOboz, рыба и морепродукты являются важной частью сбалансированного рациона будущих мам. Это подтверждается обновленными рекомендациями регулирующего органа США.

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