Названа неожиданная причина неизлечимой болезни у детей

Риск развития у ребенка аутизма может быть связан с искусственным появлением на свет – путем кесарева сечения.

К такому выводу пришли ученые Каролинского института (Швеция), пишет JAMA Network Open. В их исследовании участвовало около 20 миллионов женщин из 19 стран мира. Среди них были и те, которым помогали хирурги, и рожавшие без вмешательства.

Эксперты заявили, что дети, появившиеся на свет в результате кесарева сечения, на 33% чаще болеют аутизмом и на 17% чаще синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

По мнению ученых, это может быть связано с отсутствием контакта новорожденного с микрофлорой матери, который происходит при естественных родах. Специалисты считают, что из-за этого может нарушиться развитие иммунной системы ребенка и это способно негативно повлиять на работу мозга.

В то же время другие эксперты в этой области подвергли критике результаты исследования. Они обратили внимание, что в расчет брали в том числе роды, проведенные в 60-х и 70-х годах, когда диагностика аутизма была на сравнительно невысоком уровне.

Кроме того, многие факторы, которые повышают вероятность аутизма, одновременно могут приводить к необходимости провести кесарево сечение. Среди них ожирение, диабет и аутоиммунные заболевания у матери. Чем старше будущие родители, тем выше риск аутизма у их детей – и тем выше вероятность, что они выберут кесарево сечение вместо традиционных родов.

Иллюстрация pexels.com

Аутизм – расстройство развития нервной системы, которое характеризуется проблемами с социализацией и коммуникацией. Наличие этого заболевания не всегда сопровождается задержками развития интеллекта.

Как писал OBOZREVATEL, ранее группа ученых заявила, что к аутизму у мальчиков может привести чрезмерное количество половых гормонов в организме матери во время беременности и их проникновение в организм ребенка.

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