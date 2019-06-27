Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Mamaclub

Назван новый фактор, губящий женское здоровье

1.8тЧитать материал на украинском

Загрязнение оказывает огромное влияние на здоровье женщины, в частности, на репродуктивное.

К такому выводу пришли ученые из Университета Модены и Реджо-Эмилии в Италии. Они подчеркнули связь между состоянием экологии и резервом яичников, сообщает итальянское издание La Repubblica.

Проведенное исследование подтверждает роль факторов окружающей среды в поддержании фертильности женщин.

Был проанализирован маркер функциональности яичников – антимюллеров гормон. Его показатели были связаны с количеством некоторых загрязняющих веществ в воздухе, таких как твердые частицы (PM 2.5 и PM 10) и диоксид азота.

Новости
Можно стать бесплодными: мужчин предупредили об опасности стероидов
Загрязнение влияет на женскую плодовитость

Загрязнение влияет на женскую плодовитость

pixabay.com

Так, в более загрязненных районах уровни гормона у женщин были снижены в три раза, что сказывается на продуктивности яичников - половых железах, в которых созревают яйцеклетки.

Ранее MedOboz писал, что употребление марихуаны связано с уменьшением количества сперматозоидов, затрудненной овуляцией и снижением вероятности зачатия. Этот препарат может серьезно повлиять на мужскую и женскую фертильность.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
Италия
Теги
женщиныЭкология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины