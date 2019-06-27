Назван новый фактор, губящий женское здоровье

Загрязнение оказывает огромное влияние на здоровье женщины, в частности, на репродуктивное.

К такому выводу пришли ученые из Университета Модены и Реджо-Эмилии в Италии. Они подчеркнули связь между состоянием экологии и резервом яичников, сообщает итальянское издание La Repubblica.

Проведенное исследование подтверждает роль факторов окружающей среды в поддержании фертильности женщин.

Был проанализирован маркер функциональности яичников – антимюллеров гормон. Его показатели были связаны с количеством некоторых загрязняющих веществ в воздухе, таких как твердые частицы (PM 2.5 и PM 10) и диоксид азота.

Загрязнение влияет на женскую плодовитость pixabay.com

Так, в более загрязненных районах уровни гормона у женщин были снижены в три раза, что сказывается на продуктивности яичников - половых железах, в которых созревают яйцеклетки.

Ранее MedOboz писал, что употребление марихуаны связано с уменьшением количества сперматозоидов, затрудненной овуляцией и снижением вероятности зачатия. Этот препарат может серьезно повлиять на мужскую и женскую фертильность.

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