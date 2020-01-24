Наталия Данкович: правда о клинике “Мать и дитя”

По мнению великого ученого Альберта Эйнштейна, прожить жизнь можно двумя способами: так, будто чудес не бывает или так, будто вся жизнь – это чудо. Многие из нас выбрали бы второй вариант. Однако знания и жизненный опыт профессионалов стоят на пути веры в чудо, от которой, согласитесь, зависит очень многое.

О том, как человек с научным складом ума может удивляться чудесам, мы поговорили с Наталией Данкович, генеральным директором сети медицинских центров "Мать и дитя". Даже при наличии 25-летнего опыта работы в медицинской сфере, она убеждена, что многие загадки вселенной, так и останутся неразгаданными. Одной из таких тайн является зарождение жизни. Несмотря на все достижения технического прогресса и накопленные знания об устройстве нашего организма, душа человека остается непостигнутой. Гендиректор рассказала о случаях, которые заставили ее поверить в чудеса.

Словом можно излечить

По словам Наталии Александровны, жизнь вовсе не скупа на сюрпризы, большая часть из них связана с рабочей деятельностью. Она объясняет это тем, что такое направление медицины, как репродуктология, дает множество поводов удивляться. Это очень тонкая, многогранная и часто непредсказуемая дисциплина. Данкович считает, что во время приема между врачом-репродуктологом и парой, которая стремится стать родителями, возникает особый контакт. Она уверена, что залогом успешной процедуры является положительный настрой врача. Воодушевленность и уверенность специалиста поможет паре чувствовать себя комфортно.

Наталия Данкович МЦ "Мать и дитя"

Кроме знаний и опыта, в борьбе за долгожданный результат часто становится полезной женская и врачебная интуиция. Пациентки требуют разного подхода: одним достаточно сказать, что ты в них веришь, и они все смогут; другим нужно рассказать детально о каждом этапе, ведь именно понимание процесса придает им сил. Начинать прием стоит с цели-убеждения, что женщина станет мамой, достаточно лишь поправить здоровье. Именно такой подход и настрой позволяет добиться положительного результата.

Часто в медицине бывают ситуации, к которым не готовят в институте, и в жизни они могут выглядеть, как настоящее чудо. Так, в практике Наталии был случай, когда за помощью обратилась пациентка, лечившая бесплодие 20 лет! Был намечен план, пройдено лечение, взята и оплодотворена яйцеклетка, проведена пересадка эмбриона. Когда делали УЗИ, удивлению не было предела, ведь вместо одного долгожданного зародыша, они увидели два! Второй появился естественным путем после переноса эмбриона. Как оказалось, здоровье пациентки требовало правильного лечения и большей уверенности в себе. Женщина родила двух здоровых и непохожих друг на друга малышей, разве это не чудо?

Когда риск – путь к чуду

В разговоре с Наталией Данкович мы не раз затрагивали тему влияния личности врача на дальнейшую жизнь пациентов. Понятно, что решение доктора является немало важным фактором, от которого будет зависеть результат. По словам гендиректора МЦ “Мать и дитя”, врач часто на свой страх и риск выбирает пути решения ради того, чтобы обратившаяся за помощью пара стала счастливыми родителями. Бывает, что с одними пациентами врач поддерживает связь круглосуточно 7 дней в неделю, поддерживает морально и продолжает наблюдать за взрослеющими детьми, говорит Наталия.

Иногда малыш появляется на свет слабеньким, не кричит, не плачет, не дышит… Но объятия мамы придают ребенку сил, совершая чудеса. В моменты, когда ребенок начинает дышать и розоветь, кажется, что между мамой и ребенком есть какая-то сверхъестественная связь. И тогда уже никто не может сдержать слез радости и счастья.

Доктора полагаются на науку и опыт, часто недооценивая сил природы. Как показывает практика, слабые эмбрионы после переноса в материнское тело становятся активнее, правильно развиваются, превращаясь в здоровых детишек. Из-за того, что природа скрывает от нас еще много тайн, врачи должны давать шанс каждому эмбриону. Ведь медики предполагают, а природа располагает, утверждает репродуктолог.

Наталия Данкович МЦ "Мать и дитя"

Есть случаи, когда клиническая картина исключает возможность забеременеть и успешно родить. Врач вспоминает, что к ней пришла пациентка с патологией матки: функциональность органа была под вопросом из-за пронизывающих его кист. Попытки забеременеть самостоятельно были безуспешными, а для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) кисты были противопоказанием. Однако Наталия пошла на риск, лишив себя покоя и сна на долгое время. Речь шла о постоянном контроле состояния матери и плода. При этом кисты все время составляли угрозу для жизни. Она вспоминает то чудо, тот результат и то счастье, когда все закончилось хорошо. Данкович убеждена, что всегда нужно смотреть трезво на проблему. И если один раз повезло, то не факт, что в следующий повезет так же. В этой ситуации риск был оправдан, но это стало ясно только в конце тяжелого и напряженного пути длинной в 9 месяцев.

Наталия Александровна откровенно признается, что до сих пор удивляется, как из двух клеток появляется жизнь. И в этом явно заслуга не только врачей-репродуктологов.

Чудеса существуют, верите вы в них или нет. Жизнь дарит сюрпризы всем, нужно только присмотреться. Все люди разные, но все хотят, чтобы в их жизни происходило что-то особенное и волшебное.

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