Настоящее чудо: в России женщина родила здорового ребенка при внематочной беременности

В Богучаре Воронежской области женщина родила здоровую девочку, выносив ее при внематочной беременности. Вес малышки составил 2150 г и рост - 46 см.

Подобный случай – уникален, медицинская литература описывает всего три таких из мировой практики, рассказала главный внештатный неонатолог департамента здравоохранения региона, доктор медицинских наук, профессор Людмила Ипполитова, передает MKRU.Воронеж.

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Ребенок родился здоровым MKRU.Воронеж

"Разрыв мог случиться в любой момент, и то, что в этом случае ребенок погибает – это 100%, а чтобы спасти женщину от обильного кровотечения у медиков оставалось бы буквально 7-10 минут", – говорит Ипполитова.

После успешно проведенной операции ребенок находился 5 дней в реанимации под динамическим наблюдением, однако ситуация не требовала серьезных инвазивных манипуляций. Малышке оказывалась легкая респираторная поддержка кислородом. На шестой день она была переведена на второй этап выхаживания.

"Данный случай уникален тем, что мама доносила беременность вне матки до такого гестационного срока – 34-35 недель, ребенок полностью соответствует своему гестационному возрасту – то есть его физические параметры соответствуют возрасту, в котором он родился", – добавила профессор.

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У ребенка поставлена недоношенность первой степени, но у малышки нет внешних и внутренних изменений или патологий – ее полностью обследовали.

Как известно, мама, у которой уже есть двое детей, некоторое время не догадывалась, что вынашивает третьего ребенка. Поэтому не становилась на учет в женскую консультацию, а ощутив первые движения плода, обратилась в Богучарскую районную больницу. Сразу определить необычную локализацию не удалось даже с помощью УЗИ, и тогда женщину доставили в Воронеж.

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