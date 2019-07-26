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Насморк длится больше 10 дней? Комаровский рассказал, что делать

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Доктор Евгений Комаровский заверил родителей, что не стоит переживать, если насморк у ребенка длится больше 10 дней после ОРВИ.

На своей странице в Instagram украинский врач опубликовал видео, в котором ответил на волнующий вопрос.

По словам медика, на пятый день насморка в детском организме вырабатываются антитела, а на седьмой он выздоравливает. При этом ребенок уже не заразен и может находиться в коллективе.

Насморк длится больше 10 дней? Комаровский рассказал, что делать

Иллюстрация

Также он отметил, что для скорейшего выздоровления ребенку необходимо позволять ему бывать на свежем воздухе, проветривать квартиру и позволять ему проявлять активность, если он этого хочет.

"Уверяю вас, если вы будете лечить насморк, сроки выздоровления ребенка ну никак не сократятся. Просто вам, маме, станет легче", – заявил медик.

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Как писал MedOboz, ранее доктор Комаровский напомнил родителям, как правильно проводить ингаляцию, которая помогает при простуде и острых респираторных вирусных инфекциях.

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Тема
Здоровье
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
дети
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