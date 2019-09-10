"Начните со льда": Комаровский развенчал миф о еде и напитках для детей

Ребенка еще с самого детства нужно приспосабливать к холодной пищи или напиткам. Если он все время будет употреблять только теплое, то потом из-за этого могут возникнуть проблемы.
Об этом написал известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram, ответив на вопрос женщины о том, стоит ли кормить детей холодной едой.
"Это не эксперименты. Эксперименты проводят у нас, когда пытаются убедить молодых родителей в том, что бедненькому ребеночку можно только тепленькое. Если дитя никогда не сталкивается с холодной пищей, то она становится опасной", – сообщил специалист.
Комаровский развенчал миф о еде и напитках для детей
По его словам, это похоже на эффект от сквозняка или "патологической стерильности": ребенка пытались уберечь от всего, но, когда появился малейший повод, он тут же заболел.
"В целом я не советую ограничивать холодное, вообще делать из этого проблему. Если рассматривать закаливание в качестве стремления к нормальному образу жизни, то это можно назвать закаливающей процедурой. Если горло все время берегли, то лучший способ начать – сосание льда", – подчеркнул Комаровский.
Врач посоветовал заморозить кубиками фруктовый сок и небольшими кусочками давать ребенку сосать. Начать это лучше всего не зимой.
Также он добавил, что болезни горла после холодного – это не ангина. Обычно речь идет об обострении хронического тонзиллита.
Вопрос: ⠀ После моей недавней поездки за границу я задумалась над одной вещью. Наших людей на всяких там развлекательных мероприятиях можно легко отличить: они категорически отказываются от льда в напитках. Вы видали, как у них пьют? Насыпают полный стакан льда, а тогда уже наливают, чего там им хочется. А наши люди хлебнут такого напитку вечерком, а наутро першение в горле (в лучшем случае) гарантировано. Так вот, недавно я узнала, что там приучают детей к холодным напиткам чуть ли не с рождения: достали из холодильника, налили в бутылку, присобачили соску - пей малыш. И при этом страшно удивляются, что от этого может быть ангина. Скажите, по Вашему мнению, такие эксперименты с горлом - это тоже своего рода закаливающие процедуры? Стоит ли с этим экспериментировать или пользы от этого никакой? ⠀ Ответ: ⠀ Это не эксперименты. Эксперименты проводят у нас, когда пытаются убедить молодых родителей в том, что бедненькому ребеночку можно только тепленькое. Если дитя никогда не сталкивается с холодной пищей, то она (холодная пища) становится опасной. Это явление того же порядка, что и сквозняк (никогда не дуло, а как задуло - заболели), и патологическая стерильность (все мыли-кипятили, начали ползать - понос получили). В целом я не советую ограничивать холодное, вообще делать из этого проблему. Если рассматривать закаливание, в качестве стремления к нормальному образу жизни, то это можно назвать закаливающей процедурой. Если горло все время берегли, то лучший способ начать - сосание льда. Заморозить кубиками фруктовый сок и небольшими кусочками давать дитю сосать. Начинать это лучше не зимой. Да, болезни горла после холодного - это не ангина. Как правило, речь идет об обострении хронического тонзиллита ⠀ #докторкомаровский #сок #дети #здоровье #закаливание #питание #холодное #вопросЕОК #вопросответ
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский писал, что больного ребенка нужно кормить, руководствуясь его аппетитом, а также желанием и потребностью в пище.
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