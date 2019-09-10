"Начните со льда": Комаровский развенчал миф о еде и напитках для детей

Ребенка еще с самого детства нужно приспосабливать к холодной пищи или напиткам. Если он все время будет употреблять только теплое, то потом из-за этого могут возникнуть проблемы.

Об этом написал известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram, ответив на вопрос женщины о том, стоит ли кормить детей холодной едой.

"Это не эксперименты. Эксперименты проводят у нас, когда пытаются убедить молодых родителей в том, что бедненькому ребеночку можно только тепленькое. Если дитя никогда не сталкивается с холодной пищей, то она становится опасной", – сообщил специалист.

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По его словам, это похоже на эффект от сквозняка или "патологической стерильности": ребенка пытались уберечь от всего, но, когда появился малейший повод, он тут же заболел.

"В целом я не советую ограничивать холодное, вообще делать из этого проблему. Если рассматривать закаливание в качестве стремления к нормальному образу жизни, то это можно назвать закаливающей процедурой. Если горло все время берегли, то лучший способ начать – сосание льда", – подчеркнул Комаровский.

Врач посоветовал заморозить кубиками фруктовый сок и небольшими кусочками давать ребенку сосать. Начать это лучше всего не зимой.

Также он добавил, что болезни горла после холодного – это не ангина. Обычно речь идет об обострении хронического тонзиллита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский писал, что больного ребенка нужно кормить, руководствуясь его аппетитом, а также желанием и потребностью в пище.

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